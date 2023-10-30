Парламент Черногории возглавит просербский и пророссийский политик
Категория
Мир
Дата публикации

Парламент Черногории возглавит просербский и пророссийский политик

Андрея Мандич
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Источник:  Балканский обозреватель

Спикером парламента Черногории, как и прогнозировали, стал приверженный Сербии и России лидер партии "Новая сербская демократия" Андрея Мандич.

Андрей Мандич станет спикером парламента Черногории

Андрея Мандич возглавляет входящую в просербский и благосклонный к России партию "Новая сербская демократия" (NSD) блок "За будущее Черногории".

В ходе тайного голосования "за" проголосовали 49 депутатов, голосов "против" не было.

При этом депутаты Демократической партии социалистов (DPS), Социал-демократов (SD), Боснийской партии (BS), Демократического союза албанцев (DUA) и Гражданского движения URA не пришли на голосование.

Что известно о Мандыче

Мандича называют одним из самых просербских и пророссийских политиков Черногории. Он является одним из фигурантов дела о попытке госпереворота в Черногории в 2016 году.

Черногория после многомесячных переговоров по итогам парламентских выборов вскоре должно получить новое правительство, в которое войдет, в том числе, благосклонный к Сербии и России блок "За будущее Черногории". Правительство должно возглавить Милойко Спаич, лидер недавно созданной партии "Европа сейчас" (PES).

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