Парламент Черногории возглавит просербский и пророссийский политик

Спикером парламента Черногории, как и прогнозировали, стал приверженный Сербии и России лидер партии "Новая сербская демократия" Андрея Мандич.
Андрей Мандич станет спикером парламента Черногории
Андрея Мандич возглавляет входящую в просербский и благосклонный к России партию "Новая сербская демократия" (NSD) блок "За будущее Черногории".
В ходе тайного голосования "за" проголосовали 49 депутатов, голосов "против" не было.
При этом депутаты Демократической партии социалистов (DPS), Социал-демократов (SD), Боснийской партии (BS), Демократического союза албанцев (DUA) и Гражданского движения URA не пришли на голосование.
Что известно о Мандыче
Мандича называют одним из самых просербских и пророссийских политиков Черногории. Он является одним из фигурантов дела о попытке госпереворота в Черногории в 2016 году.
Черногория после многомесячных переговоров по итогам парламентских выборов вскоре должно получить новое правительство, в которое войдет, в том числе, благосклонный к Сербии и России блок "За будущее Черногории". Правительство должно возглавить Милойко Спаич, лидер недавно созданной партии "Европа сейчас" (PES).
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-