Парламент Чорногорії очолить просербський і проросійський політик
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Парламент Чорногорії очолить просербський і проросійський політик

Парламент Чорногорії очолить просербський і проросійський політик
Джерело:  Балканський оглядач

Спікером парламенту Чорногорії, як і прогнозували, став прихильний до Сербії і Росії лідер партії "Нова сербська демократія" Андрія Мандич.

Андрій Мандич стане спікером парламенту Чорногорії

Андрія Мандич очолює партію "Нова сербська демократія" (NSD), що входить до просербського і прихильного до Росії блоку "За майбутнє Чорногорії".

Під час таємного голосування "за" проголосували 49 депутатів, голосів "проти" не було.

При цьому депутати Демократичної партії соціалістів (DPS), Соціал-демократів (SD), Боснійської партії (BS), Демократичної спілки албанців (DUA) і Громадянського руху URA не прийшли на голосування.

Що відомо про Мандича

Мандича називають одним з найбільш просербських та проросійських політиків Чорногорії. Він є одним з фігурантів справи про спробу держперевороту у Чорногорії у 2016 році.

Чорногорія після багатомісячних переговорів за підсумками парламентських виборів невдовзі має отримати новий уряд, до якого увійде в тому числі прихильний до Сербії та Росії блок "За майбутнє Чорногорії". Уряд має очолити Мілойко Спаїч, лідер нещодавно створеної партії "Європа зараз" (PES).

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