Pfizer подал в суд на Польшу — известна причина

Фармацевтическая компания Pfizer подала в суд на Польшу за невыполнение контракта по поставке вакцины от Covid-19 на общую сумму 1,5 млрд долларов.

Pfizer подал в суд в Польшу

Иск был подан в суд в Брюсселе, поскольку контракт был заключен между Pfizer и Еврокомиссией. Дело касается 60 млн вакцин, которые Польша не получила и за которые не заплатила, невзирая на контракт с компанией.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в письме председателю Комиссии Урсулы фон дер Ляен в марте 2022 года написал, что они не будут собирать препараты Pfizer, сославшись на форс-мажор, а именно войну в Украине.

"В апреле польское правительство объявило, что разрывает контракт с фармацевтическим гигантом из-за расходов, которые оно несет из-за российского вторжения. С одной стороны, прием беженцев, в том числе медицинская помощь, ложится большим бременем на польский бюджет, а с другой – это была непредсказуемая". обстоятельство", – говорится в сообщении.

В Pfizer считают решение Польши необоснованным. Компания долгое время пыталась договориться о сорванном контракте. Уже после смены правительства в Польше Pfizer подал иск в суд.

Добавляется, что Варшава в судебном разбирательстве будет пытаться доказать, что нападение России на Украину имело причинно-следственную связь с невозможностью выполнения контракта по вакцине.