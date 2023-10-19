Писатель и офицер ВСУ. Павлюк стал руководителем управления прессы и информации Минобороны

Управление прессы и информации Министерства обороны Украины получило нового руководителя. Это боевой офицер ГУР и известный писатель Илларион Павлюк.

Павлюк заменит Маляр в Минобороны

Писатель и офицер Вооруженных Сил Украины Илларион Павлюк теперь занимает должность начальника управления прессы и информации в Министерстве обороны.

Об этом 19 октября сообщил сам Павлюк на своей странице в Facebook.

Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность. Благодарю Министра обороны за то, что поверил в меня и мою команду, – говорится в его публикации. Поделиться

До этого назначения Павлюк служил в ГУР:

Невероятно горд правом носить сову на шевроне, который имел эти полтора года. Могу честно сказать, что служить в ГУР мне повезло. Не выпало, не случилось, а повезло. Командиры были настоящими лидерами и боевыми собратьями. Ценю это. Поделиться

Ранее управление прессы и информации курировалось Анной Маляр. Ее вместе с другими заместителями бывшего министра обороны Алексея Резникова уволили 18 сентября.

Илларион Павлюк: что известно

Илларион Павлюк – писатель, журналист, автор бестселлеров.

В 2015 году участвовал в российско-украинской войне в составе добровольческого батальона "Гарпун". С начала полномасштабного вторжения мобилизовался в одно из подразделений ГУР МО Украины.

Кроме того, Павлюк занимался реформированием Военного телевидения Украины. В марте Нацсовет по теле- и радиовещанию выдал на 10 лет спутниковую лицензию под логотипом "Армия ТВ" Центральной телерадиостудии Минобороны. Канал представлял Павлюк и говорил, что хочет сделать из него Discovery Military.

На украинском телевидении он был автором таких документальных проектов как "Код нации", "Обычные зомби. Как работает ложь", "Зомби 2. Промывка мозгов".

В 2011 году входил в состав жюри 63-й американской телепремии "Эмми".

Автор книг: