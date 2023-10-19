Писатель и офицер ВСУ. Павлюк стал руководителем управления прессы и информации Минобороны

Управление прессы и информации Министерства обороны Украины получило нового руководителя. Это боевой офицер ГУР и известный писатель Илларион Павлюк.
Павлюк заменит Маляр в Минобороны
Писатель и офицер Вооруженных Сил Украины Илларион Павлюк теперь занимает должность начальника управления прессы и информации в Министерстве обороны.
Об этом 19 октября сообщил сам Павлюк на своей странице в Facebook.
До этого назначения Павлюк служил в ГУР:
Ранее управление прессы и информации курировалось Анной Маляр. Ее вместе с другими заместителями бывшего министра обороны Алексея Резникова уволили 18 сентября.
Илларион Павлюк: что известно
Илларион Павлюк – писатель, журналист, автор бестселлеров.
В 2015 году участвовал в российско-украинской войне в составе добровольческого батальона "Гарпун". С начала полномасштабного вторжения мобилизовался в одно из подразделений ГУР МО Украины.
Кроме того, Павлюк занимался реформированием Военного телевидения Украины. В марте Нацсовет по теле- и радиовещанию выдал на 10 лет спутниковую лицензию под логотипом "Армия ТВ" Центральной телерадиостудии Минобороны. Канал представлял Павлюк и говорил, что хочет сделать из него Discovery Military.
На украинском телевидении он был автором таких документальных проектов как "Код нации", "Обычные зомби. Как работает ложь", "Зомби 2. Промывка мозгов".
В 2011 году входил в состав жюри 63-й американской телепремии "Эмми".
Автор книг:
"Белый пепел",
"Танец недоумка",
"Я вижу, вас интересует тьма", вошедшая в краткий список премии "Книга года BBC-2020".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-