Письменник та офіцер ЗСУ. Павлюк став керівником управління преси та інформації Міноборони

Управління преси та інформації Міністерства оборони України отримало нового керівника. Це бойовий офіцер ГУР і відомий письменник Ілларіон Павлюк.

Павлюк замінить Маляр у Міноборони

Письменник та офіцер Збройних Сил України Ілларіон Павлюк обійме посаду начальника управління преси та інформації у Міністерстві оборони.

Про це 19 жовтня повідомив сам Павлюк на своїй сторінці у Facebook.

Нові задачі, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність. Дякую Міністру оборони за те, що повірив в мене й мою команду, – йдеться у його публікації. Поширити

До цього призначення Павлюк служив у ГУР:

Неймовірно гордий правом носити сову на шевроні, яке мав ці півтора року. Можу щиро сказати, що служити в ГУР мені пощастило. Не випало, не трапилось, а саме пощастило. Командири були справжніми лідерами та бойовими побратимами. Ціную це. Поширити

Раніше управління преси та інформації було у підпорядкуванні Ганни Маляр. Її разом з іншими заступниками колишнього міністра оборони Олексія Рєзнікова звільнили 18 вересня.

Ілларіон Павлюк: що відомо

Ілларіон Павлюк – письменник, журналіст, автор бестселерів.

У 2015 році брав участь у російсько-українській війні в складі добровольчого батальйону "Гарпун". Від початку повномасштабного вторгнення мобілізувався в один з підрозділів ГУР МО України.

Крім того, Павлюк займався реформуванням Військового телебачення України. У березні Нацрада з питань теле- та радіомовлення видала на 10 років супутникову ліцензію під логотипом "Армія ТБ" Центральній телерадіостудії Міноборони. Канал представляв Павлюк, і казав, що хоче зробити з нього Discovery Military.

На українському телебаченні він був автором таких документальних проєктів як "Код нації", "Звичайні зомбі. Як працює брехня", "Зомбі 2. Промивка Мізків".

2011 року входив до складу журі 63-ї американської телепремії "Еммі".

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