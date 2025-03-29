Победитель лотереи EuroMillions сорвал джекпот в 250 млн евро

Победитель последнего джекпота панъевропейской лотереи EuroMillions выиграл приз в размере 250 млн евро, что является рекордом для этого розыгрыша.
Главные тезисы
- Победитель последнего джекпота EuroMillions выиграл рекордные 250 млн евро, установив новый рекорд для этой лотереи.
- По правилам лотереи, обладатель денежного приза имеет три года на его запрос и может остаться анонимным.
- Розыгрыш EuroMillions проводится каждый вторник и пятницу в девяти европейских странах, с шансом выиграть джекпот, угадав семь чисел.
Победитель EuroMillions сорвал рекордный джекпот
Об этом организаторы EuroMillions объявили 29 марта.
Билет, выигравший джекпот EuroMillions, разыгранный 28 марта, был продан в Австрии. Это уже 20-й случай, когда представитель этой страны выигрывает главный приз с момента запуска лотереи в 2004 году, говорят организаторы.
Теперь у победителя есть три года, чтобы явиться и забрать свои деньги. В EuroMillions не будут раскрывать информацию о нем, если только это не сделает сам обладатель приза.
Австрия стала местом двух самых больших выигрышей в истории: предыдущий рекордный приз в 240 миллионов евро в декабре 2023 года также выиграл представитель этой страны.
Теперь джекпот EuroMillions снова стартует с 17 миллионов евро.
Розыгрыш EuroMillions проходит каждый вторник и пятницу в девяти странах Европы. Для выигрыша джекпота владельцу билета нужно угадать семь чисел: пять обычных и два "счастливых" (Lucky Star).
Розыгрыш джекпота проводится в девяти европейских странах: Бельгия, Франция, Великобритания, Испания, Португалия, Ирландия, Австрия, Швейцария и Люксембург.
В декабре 2022 года 165 жителей бельгийской деревни совместно выиграли в лотерею EuroMillions более 143 млн евро.
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