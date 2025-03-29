Победитель лотереи EuroMillions сорвал джекпот в 250 млн евро

Победитель последнего джекпота панъевропейской лотереи EuroMillions выиграл приз в размере 250 млн евро, что является рекордом для этого розыгрыша.

Победитель EuroMillions сорвал рекордный джекпот

Об этом организаторы EuroMillions объявили 29 марта.

Билет, выигравший джекпот EuroMillions, разыгранный 28 марта, был продан в Австрии. Это уже 20-й случай, когда представитель этой страны выигрывает главный приз с момента запуска лотереи в 2004 году, говорят организаторы.

Теперь у победителя есть три года, чтобы явиться и забрать свои деньги. В EuroMillions не будут раскрывать информацию о нем, если только это не сделает сам обладатель приза.

Рекорд наибольшего выигрыша EuroMillions продолжает расти за последние годы, поскольку правила позволяют увеличивать максимальную сумму джекпота на 10 млн евро каждый раз, когда кто-то выигрывает максимальную сумму. Поделиться

Австрия стала местом двух самых больших выигрышей в истории: предыдущий рекордный приз в 240 миллионов евро в декабре 2023 года также выиграл представитель этой страны.

Теперь джекпот EuroMillions снова стартует с 17 миллионов евро.

Розыгрыш EuroMillions проходит каждый вторник и пятницу в девяти странах Европы. Для выигрыша джекпота владельцу билета нужно угадать семь чисел: пять обычных и два "счастливых" (Lucky Star).

Розыгрыш джекпота проводится в девяти европейских странах: Бельгия, Франция, Великобритания, Испания, Португалия, Ирландия, Австрия, Швейцария и Люксембург.

В декабре 2022 года 165 жителей бельгийской деревни совместно выиграли в лотерею EuroMillions более 143 млн евро.