Национальная служба здравоохранения Великобритании привела 10 малоизвестных причин возникновения головных болей, а британские медики дополнили этот список еще пятью.

Что может быть среди неочевидных причин головной боли

Отмечается , что головная боль бывает трех видов — из-за повышенного напряжения, в качестве кластерной боли и типа мигрени.

Обычно причиной головной боли служит переутомление, острые респираторные заболевания, повышенное давление или высокий уровень стресса.

Однако среди менее известных причин головных болей могут быть, например, употребление шоколада, недостаточное количество воды, сдерживание злобы и негативных эмоций.

Среди причин головной боли британские медики также указывают слишком продолжительный сон .

В частности, у человека, работающего по 10 часов в сутки с понедельника по пятницу, а отдыхающего обычно в течение субботы, головные боли могут быть нередким явлением из-за переутомления .

головная боль

Когда недельное напряжение падает, снижается уровень гормонов стресса, что приводит к быстрому высвобождению нейромедиаторов. Они посылают импульсы кровеносным сосудам сужаться, а затем расширяться, что вызывает головные боли. Как это исправить? Избегайте искушения отсыпаться на выходных. Более 8 часов сна за один раз могут привести к головным болям, — отмечают специалисты из Национальной службы здравоохранения Великобритании. Поделиться

Британские медики советуют делать отдых в течение рабочего дня, среди прочего позволять себе непродолжительный сон, проводить занятия йогой.

К мигреням могут приводить яркий и мерцающий свет . Для предотвращения этого советуют носить солнцезащитные очки или использовать поляризованные линзы.

Медики советуют отдавать предпочтение теплому свету, который лучше всего подходит для глаз, особенно к вечеру.

Отмечается, что неправильная осанка приводит к напряжению верхней части спины, шеи и плеч, что может вызвать появление головной боли.

Обычно такая боль пульсирующая и возникает внутри черепа, а иногда отдает в лицо, особенно в лобных частях.

Для предотвращения этого следует избегать длительного сиденья на одном месте или стояния в одном и том же положении.

Сидеть нужно прямо и поддерживать поясницу.

Головные боли могут также возникнуть вследствие вдыхания дыма от лесных пожаров или от сжигания сухой травы или мусора.

На появление головной боли также может повлиять резкое изменение погоды , повышенная влажность воздуха, дождь и туман.

Головные боли могут вызвать моющие средства с резким запахом, парфюмы и ароматизированные освежители воздуха, содержащие определенные химические вещества.

У некоторых людей головная боль может быть вызвана даже употреблением мороженого , леденцов или других охлажденных продуктов.

Причиной серьезной головной боли может стать недосып и нехватка быстрого сна.

Быстрый сон (REM-фаза) — это сон с интервалами от 90 до 120 минут, при котором глаза быстро двигаются и мозг активно работает. Ученые выяснили, что его недостаток увеличивает выработку белков, вызывающих хроническую боль, а также могут усиливать головные боли при мигрени.

Головные боли провоцируют алкогольные напитки, соления и другие ферментированные продукты , шоколад, выдержанные сыры, некоторые орехи, искусственные подсластители (в частности аспартам), ультраобработанное или вяленое мясо, глутамат натрия.

Что еще среди других неочевидных причин головной боли

Ученые по результатам многих исследований доказали, что снятию головных болей способствует сексуальное удовлетворение , однако оно также может наоборот стать и причиной.

Головные боли могут возникать во время прелюдии, непосредственно перед оргазмом или после него, и продолжаться от нескольких минут до часа.

По данным Mayo Clinic, во время секса встречаются два типа головных болей, но у некоторых людей они сочетаются:

тупая головная боль и шея, которая усиливается с увеличением сексуального возбуждения;

внезапная, сильная, пульсирующая головная боль, которая возникает непосредственно перед оргазмом или в момент оргазма.

Одной из вероятных причин внезапной головной боли во время секса считают напряжение мышц головы и шеи.

Но в некоторых случаях боль может сигнализировать о более серьезной проблеме: внутричерепной аневризме, нарушении связи между артериями и венами в головном мозге, инсульте или ишемической болезни сердца.

Причиной головной боли может стать скрежетание зубами (бруксизм) , которое обычно проявляется во время сна. Это состояние может спровоцировать головные боли напряжения.

Попытки сдержать гнев приводят к напряжению мышц головы и шеи, что вызывает головные боли напряжения.

Чтобы расслабиться, необходимо глубоко дышать и применять практику снятия стресса.

К резкой головной боли может приводить резкое снижение уровня употребления кофеина , поскольку кофеин способствует сужению кровеносных сосудов. Если кровеносные сосуды резко расширятся, может возникнуть пульсирующая боль.

Недостаточное употребление воды также может вызвать головную боль.

Чрезмерное употребление лекарства или пропущенные дозы также могут вызвать головную боль.