Національна служба охорони здоров’я Великої Британії навела 10 маловідомих причин виникнення головного болю, а британські медики доповнили цей список ще п'ятьма.

Що може бути серед неочевидних причин головного болю

Зазначається, що головний біль буває трьох видів — через підвищену напругу, у якості кластерного болю та по типу мігрені.

Зазвичай причиною головного болю слугує перевтома, гострі респіраторні захворювання, підвищений тиск або високий рівень стресу.

Однак серед менш відомих причин головного болю можуть бути, наприклад, вживання шоколаду, недостатня кількість води, стримування злісті та негативних емоцій.

Серед причин головного болю британські медики також вказують надто тривалий сон.

Зокрема, у людини, яка працює по 10 годин на добу з понеділка по п'ятницю, а відпочиває зазвичай протягом суботи, головні болі можуть бути нерідким явищем через перевтому.

Головний біль

Коли тижнева напруга спадає, знижується рівень гормонів стресу, що спричиняє швидке вивільнення нейромедіаторів. Вони посилають імпульси кровоносним судинам звужуватися, а потім розширюватися, що викликає головний біль. Як це виправити? Уникайте спокуси відсипатися на вихідних. Більш як 8 годин сну за один раз можуть призвести до головного болю, — зазначають фахівці з Національної служби охорони здоров’я Великої Британії. Поширити

Британські медики радять робити відпочинок протягом робочого дня, серед іншого, дозволяти собі нетривалий сон, проводити заняття йогою.

До мігреней можуть призводити яскраве і мерехтливе світло. Для запобігання цьому радять носити сонцезахисні окуляри або використовувати поляризовані лінзи.

Медики радять надавати перевагу теплому світлу, яке найкраще підходить для очей, особливо надвечір.

Зазначається, що неправильна постава призводить до напруження верхньої частини спини, шиї та плеч, що також може викликати появу головного болю.

Зазвичай такий біль пульсуючий і виникає всередині черепа, а іноді віддає у обличчя, особливо у лобних частинах.

Для запобігання цьому слід уникати тривалого сидіння на одному місці, або стояння в одному й тому ж положенні.

Сидіти треба прямо і підтримувати поперек.

Головний біль може також виникнути внаслідок вдихання диму від лісових пожеж або від спалювання сухої трави чи сміття.

На появу головного болю також мож вплинути різка зміна погоди, підвищена вологість повітря, дощ та мряка.

Головний біль можуть спричинити мийні засоби з різким запахом, парфюми та ароматизовані освіжувачі повітря, що містять певні хімічні речовини.

У деяких людей головний біль може бути спричинений навіть вживанням морозива, льодяників або інших охолоджених продуктів.

Причиною серйозного головного болю може стати недосип та нестача швидкого сну.

Швидкий сон (REM-фаза) — це сон з інтервалами від 90 до 120 хвилин, при якому очі швидко рухаються і мозок активно працює. Вчені з’ясували, що його нестача збільшує вироблення білків, які спричиняють хронічний біль, а також можуть підсилювати головні болі при мігрені.

Головний біль провокують алкогольні напої, соління та інші ферментовані продукти, шоколад, витримані сири, деякі горіхи, штучні підсолоджувачі (зокрема аспартам), ультраоброблене або в’ялене м’ясо, глутамат натрію.

Що ще серед інших неочевидних причин головного болю

Науковці за результатами багатьох досліджень довели, що зняттю головного болю сприяє сексуальне задоволення, однак воно також може навпаки стати і причиною.

Головний біль може виникати під час прелюдії, безпосередньо перед оргазмом або після нього, і тривати від кількох хвилин до години.

За даними Mayo Clinic, під час сексу трапляються два типи головного болю, але у деяких людей вони поєднуються:

тупий біль у голові та шиї, який посилюється зі збільшенням сексуального збудження;

раптовий, сильний, пульсуючий головний біль, який виникає безпосередньо перед оргазмом або в момент оргазму.

Однією з імовірних причин раптового головного болю під час сексу вважають напруження м'язів голови та шиї.

Але в деяких випадках біль може сигналізувати про серйознішу проблему: внутрішньочерепну аневризму, порушення зв'язку між артеріями та венами в головному мозку, інсульт чи ішемічну хворобу серця.

Причиною головного болю може стати скреготіння зубами (бруксизм), яке зазвичай проявляється під час сну. Цей стан може спровокувати головний біль напруги.

Спроби стримати гнів призводять до напруження м'язів голови та шиї, що викликає головний біль напруги.

Аби розслабитись, необхідно глибоко дихати і застосовувати практики зняття стресу.

До різкого головного болю може призводити різке зниження рівня вживання кофеїну, оскільки кофеїн сприяє звуженню кровоносних судин. Якщо кровоносні судини різко розширяться, може виникнути пульсуючий біль.

Недостатнє вживання води також може викликати головний біль.

Надмірне вживання ліків або пропущені дози також можуть викликати головний біль.