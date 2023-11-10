Почему нельзя запивать еду кофе — ответ диетолога

Многие привыкли завершать свою трапезу чашкой кофе. Однако, как оказалось, эта привычка может навредить вашему здоровью.

Кофе после еды: о каких рисках важно знать

По словам диетолога Роксаны Баккер, пить кофе во время еды – это действительно плохая идея, поскольку это становится причиной проблем с усвоением железа.

Со временем человек может столкнуться с дефицитом этого важнейшего микроэлемента в организме.

Что важно понимать, ученые провели многие исследования, подтверждающие тот факт, что употребление кофе во время еды снижает усвояемость железа организмом с 90 до 40%.

Именно поэтому подобная привычка может спровоцировать даже развитие анемии.

Диетолог также обращает внимание на то, что в кофе содержится вещество – хлорогеновая кислота, полифенол.

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Анемия: как ее обнаружить

Как отмечают ученые, есть очень четкие симптомы дефицита железа.

В первую очередь речь идет о бледности кожи, одышке, головокружении, слабости, сонливости.

Все эти проблемы появляются из-за недостаточной выработки эритроцитов.

Врачи советуют пить кофе не менее чем через полчаса после еды. Более того, пить кофе до еды, даже за час, тоже не полезно, ведь это также способствует тому, что усвоение железа блокируется. При этом пить кофе на голодный желудок – это еще более худший вариант. Поделиться

Роксана Баккер в который раз напоминает, что в кофе содержится полифенол, который блокирует всасывание железа в организме.

По ее словам, именно содержание полифенолов является ключевым фактором, когда речь идет о нарушении всасывания гема.

Нельзя также игнорировать тот факт, что другие напитки с кофеином (энергетики, зеленый чай, матча) создают идентичные проблемы.