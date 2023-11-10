Почему нельзя запивать еду кофе — ответ диетолога

Многие привыкли завершать свою трапезу чашкой кофе. Однако, как оказалось, эта привычка может навредить вашему здоровью.
Кофе после еды: о каких рисках важно знать
По словам диетолога Роксаны Баккер, пить кофе во время еды – это действительно плохая идея, поскольку это становится причиной проблем с усвоением железа.
Со временем человек может столкнуться с дефицитом этого важнейшего микроэлемента в организме.
Что важно понимать, ученые провели многие исследования, подтверждающие тот факт, что употребление кофе во время еды снижает усвояемость железа организмом с 90 до 40%.
Именно поэтому подобная привычка может спровоцировать даже развитие анемии.
Диетолог также обращает внимание на то, что в кофе содержится вещество – хлорогеновая кислота, полифенол.
Анемия: как ее обнаружить
Как отмечают ученые, есть очень четкие симптомы дефицита железа.
В первую очередь речь идет о бледности кожи, одышке, головокружении, слабости, сонливости.
Все эти проблемы появляются из-за недостаточной выработки эритроцитов.
Роксана Баккер в который раз напоминает, что в кофе содержится полифенол, который блокирует всасывание железа в организме.
По ее словам, именно содержание полифенолов является ключевым фактором, когда речь идет о нарушении всасывания гема.
Нельзя также игнорировать тот факт, что другие напитки с кофеином (энергетики, зеленый чай, матча) создают идентичные проблемы.
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