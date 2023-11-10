Чому не можна запивати їжу кавою — відповідь дієтолога

Багато людей звикли завершувати свою трапезу запашним горнятком кави. Однак, як виявилося, ця звичка може нашкодити вашому здоров'ю.

Кава після їжі: про які ризики варто знати

За словами дієтолога Роксани Баккер, пити каву під час їжі - це справді погана ідея, оскільки це стає причиною проблем зі засвоєнням заліза.

З часом людина може стикнутися з дефіцитом цього надважливого мікроелемента в організмі.

Що важливо розуміти, вчені провели багато досліджень, які підтверджують той факт, що вживання кави під час їжі знижує засвоюваність заліза організмом з 90% до 40%.

Саме тому подібна звичка може навіть спровокувати розвиток анемії.

Дієтолог також звертає увагу на те, що в каві міститься речовина – хлорогенова кислота, поліфенол.

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Як зазначають науковці, є вкрай чіткі симптоми дефіциту заліза.

Насамперед йдеться про блідість шкіри, задишка, запаморочення, слабкість, сонливість.

Всі ці проблеми з’являються через недостатнє вироблення еритроцитів.

Лікарі радять пити каву не менш як за півгодини після їжі. Ба більше, пити каву до їжі, навіть за годину, теж не корисно, адже це також сприяє тому, що засвоєння заліза блокується. При цьому пити каву на голодний шлунок – це ще гірший варіант. Поширити

Роксана Баккер вкотре нагадує, що у каві міститься поліфенол, який блокує всмоктування заліза в організмі.

За її словами, саме вміст поліфенолів є ключовим фактором, коли мовиться про порушення всмоктування гему.

Не можна також ігнорувати той факт, що інші напої з кофеїном (енергетики, зелений чай, матча) створюють ідентичні проблеми.