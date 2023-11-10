Чому не можна запивати їжу кавою — відповідь дієтолога

Багато людей звикли завершувати свою трапезу запашним горнятком кави. Однак, як виявилося, ця звичка може нашкодити вашому здоров'ю.
Кава після їжі: про які ризики варто знати
За словами дієтолога Роксани Баккер, пити каву під час їжі - це справді погана ідея, оскільки це стає причиною проблем зі засвоєнням заліза.
З часом людина може стикнутися з дефіцитом цього надважливого мікроелемента в організмі.
Що важливо розуміти, вчені провели багато досліджень, які підтверджують той факт, що вживання кави під час їжі знижує засвоюваність заліза організмом з 90% до 40%.
Саме тому подібна звичка може навіть спровокувати розвиток анемії.
Дієтолог також звертає увагу на те, що в каві міститься речовина – хлорогенова кислота, поліфенол.
Анемія: як її виявити
Як зазначають науковці, є вкрай чіткі симптоми дефіциту заліза.
Насамперед йдеться про блідість шкіри, задишка, запаморочення, слабкість, сонливість.
Всі ці проблеми з’являються через недостатнє вироблення еритроцитів.
Роксана Баккер вкотре нагадує, що у каві міститься поліфенол, який блокує всмоктування заліза в організмі.
За її словами, саме вміст поліфенолів є ключовим фактором, коли мовиться про порушення всмоктування гему.
Не можна також ігнорувати той факт, що інші напої з кофеїном (енергетики, зелений чай, матча) створюють ідентичні проблеми.
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