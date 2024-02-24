Почему Путин до сих пор не уволил Герасимова — ответ Буданова

Кто может заменить Герасимова: мнение Буданова

Герасимов имеет несколько личных черт, посреди которых принципиальное место занимает стратегическая выдержка. Вы правильно вспомнили: много раз он стоял почти в шаге от освобождения. Можно сказать, уже был уволен. Но всегда находил выход из ситуации, — объяснил главный разведчик Украины. Поделиться

Глава ГУР констатировал: сейчас среди российского генералитета не видит замены Герасимову. Такая живучесть начальника русского генштаба объясняется просто.

Он один из немногих, кто может вынудить других генералов работать. В этом, на мой взгляд, есть вся его сила и незаменимость. Кирилл Буданов Руководитель ГУР

Другие заявления Буданова в интервью The Telegraph

Во время войны ГУР максимально увеличило свои боевые подразделения. Больше всего людей появилось в боевых, оперативно-боевых подразделениях и в технической разведке. Значительно усилили и киберразведчиков.

Агентство во время войны не только получает информацию, но и осуществляет "специальные активные мероприятия". Если бы не она, Украина не смогла бы подготовиться к полномасштабному вторжению, ведь самих данных радиоэлектронной, радиотехнической или киберразведки маловато.

Конечно, нам помогают и западные партнеры. Мы не все можем охватить своей техникой, так что данные о запуске ракет из недоступных Украине рубежей критически важны. Такая помощь неоценима.