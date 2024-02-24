Почему Путин до сих пор не уволил Герасимова — ответ Буданова

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов дал новое интервью. Он рассказал интересные детали по поводу Валерия Герасимова – начальника российского Генштаба.
Кто может заменить Герасимова: мнение Буданова
Глава ГУР констатировал: сейчас среди российского генералитета не видит замены Герасимову. Такая живучесть начальника русского генштаба объясняется просто.
Другие заявления Буданова в интервью The Telegraph
Во время войны ГУР максимально увеличило свои боевые подразделения. Больше всего людей появилось в боевых, оперативно-боевых подразделениях и в технической разведке. Значительно усилили и киберразведчиков.
Агентство во время войны не только получает информацию, но и осуществляет "специальные активные мероприятия". Если бы не она, Украина не смогла бы подготовиться к полномасштабному вторжению, ведь самих данных радиоэлектронной, радиотехнической или киберразведки маловато.
Конечно, нам помогают и западные партнеры. Мы не все можем охватить своей техникой, так что данные о запуске ракет из недоступных Украине рубежей критически важны. Такая помощь неоценима.
Мы помогаем партизанским группировкам, действующим на территории РФ, поддерживаем их, взаимодействуем с ними, иногда высказываем свои просьбы или ставим определенные задачи. Но это не такое массовое явление, как иногда кажется, — подытожил Буданов.
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