Чому Путін досі не звільнив Герасимова — відповідь Буданова

Хто може замінити Герасимова: думка Буданова

Герасимов має кілька особистих рис, серед яких важливе місце займає стратегічна витримка. Ви правильно згадали: багато разів він стояв майже за крок від звільнення. Можна сказати, вже був звільнений. Але завжди знаходив вихід із ситуації, – пояснив головний розвідник України. Поширити

Глава ГУР констатував: зараз серед російського генералітету не бачить заміни Гєрасимову. Така живучість начальника російського генштабу пояснюється просто.

Він один з небагатьох, хто може змусити інших генералів працювати. У цьому, на мій погляд, є вся його сила та незамінність. Кирило Буданов Керівник ГУР

Інші заяви Буданова в інтерв'ю The Telegraph

Під час війни ГУР максимально збільшило свої бойові підрозділи. Найбільше людей з'явилося в бойових, оперативно-бойових підрозділах і в технічній розвідці. Значно підсилили і кіберрозвідників.

Агентура під час війни не тільки здобуває інформацію, а й здійснює "спеціальні активні заходи". Якби не вона, Україна б не змогла підготуватися до повномасштабного вторгнення, адже самих даних радіоелектронної, радіотехнічної або кіберрозвідки замало.

Звісно, нам допомагають і західні партнери. Ми не все можемо охопити своєю технікою, тож дані про запуски ракет з не доступних Україні рубежів критично важливі. Така допомога є неоціненною.