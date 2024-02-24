Чому Путін досі не звільнив Герасимова — відповідь Буданова
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Чому Путін досі не звільнив Герасимова — відповідь Буданова

Герасимов
Джерело:  The Telegraph

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов дав нове інтерв'ю. Він розповів цікаві деталі щодо Валерія Герасимова – начальника російського Генштабу.

Хто може замінити Герасимова: думка Буданова

Герасимов має кілька особистих рис, серед яких важливе місце займає стратегічна витримка. Ви правильно згадали: багато разів він стояв майже за крок від звільнення. Можна сказати, вже був звільнений. Але завжди знаходив вихід із ситуації, – пояснив головний розвідник України.

Глава ГУР констатував: зараз серед російського генералітету не бачить заміни Гєрасимову. Така живучість начальника російського генштабу пояснюється просто.

Він один з небагатьох, хто може змусити інших генералів працювати. У цьому, на мій погляд, є вся його сила та незамінність.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Керівник ГУР

Інші заяви Буданова в інтерв'ю The Telegraph

Під час війни ГУР максимально збільшило свої бойові підрозділи. Найбільше людей з'явилося в бойових, оперативно-бойових підрозділах і в технічній розвідці. Значно підсилили і кіберрозвідників.

Агентура під час війни не тільки здобуває інформацію, а й здійснює "спеціальні активні заходи". Якби не вона, Україна б не змогла підготуватися до повномасштабного вторгнення, адже самих даних радіоелектронної, радіотехнічної або кіберрозвідки замало.

Звісно, нам допомагають і західні партнери. Ми не все можемо охопити своєю технікою, тож дані про запуски ракет з не доступних Україні рубежів критично важливі. Така допомога є неоціненною.

Ми допомагаємо партизанським угрупованням, які діють на території РФ, підтримуємо їх, взаємодіємо з ними, інколи висловлюємо свої прохання або ставимо певні завдання. Але це не таке масове явище, як інколи здається, – підсумував Буданов.

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