Чому Путін досі не звільнив Герасимова — відповідь Буданова

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов дав нове інтерв'ю. Він розповів цікаві деталі щодо Валерія Герасимова – начальника російського Генштабу.
Хто може замінити Герасимова: думка Буданова
Глава ГУР констатував: зараз серед російського генералітету не бачить заміни Гєрасимову. Така живучість начальника російського генштабу пояснюється просто.
Інші заяви Буданова в інтерв'ю The Telegraph
Під час війни ГУР максимально збільшило свої бойові підрозділи. Найбільше людей з'явилося в бойових, оперативно-бойових підрозділах і в технічній розвідці. Значно підсилили і кіберрозвідників.
Агентура під час війни не тільки здобуває інформацію, а й здійснює "спеціальні активні заходи". Якби не вона, Україна б не змогла підготуватися до повномасштабного вторгнення, адже самих даних радіоелектронної, радіотехнічної або кіберрозвідки замало.
Звісно, нам допомагають і західні партнери. Ми не все можемо охопити своєю технікою, тож дані про запуски ракет з не доступних Україні рубежів критично важливі. Така допомога є неоціненною.
Ми допомагаємо партизанським угрупованням, які діють на території РФ, підтримуємо їх, взаємодіємо з ними, інколи висловлюємо свої прохання або ставимо певні завдання. Але це не таке масове явище, як інколи здається, – підсумував Буданов.
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