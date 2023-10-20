Поддержка Сектора Газы. Экоактивистка Грета Тунберг удивила своей позицией

Соответствующее сообщение с пропалестинскими лозунгами девушка опубликовала в Instagram 20 октября.
Тунберг поддержала Палестину
Шведская экоактивистка Грета Тунберг устроила забастовку в знак солидарности с палестинцами Сектора Газы на фоне обострения конфликта с Израилем.
Соответствующее сообщение с пропалестинскими лозунгами девушка опубликовала в Instagram 20 октября. На заявление Тунберг отреагировал спикер израильской армии, ее позиция также вызвала возмущение у многих подписчиков.
В то же время активистка заявила, что "против любого вида дискриминации и осуждает антисемитизм во всех его формах и проявлениях".
В ответ на это спикер израильской армии Арье Шаруз Шаликар сказал POLITICO, что тот, кто будет отождествлять себя с Гретой в будущем, на его взгляд, является "сторонником террора".
Что известно о встрече Зеленского с Гретой Тунберг и экоактивистами
Президент Владимир Зеленский провел встречу с известной экоактивисткой Гретой Тунберг, вице-президентом Европейского парламента Гайди Гаутал и другими экоактивистами.
Как заявил Зеленский, Международная рабочая группа будет работать над вопросами, связанными с влиянием российской агрессии на экологическую систему Украины.
По его словам, активисты должны обратить внимание на катастрофические последствия взрыва российскими военными преступниками Каховской ГЭС.
Президент заявил о важности инициатив представителей Международной рабочей группы по экологическим преступлениям России и акцентировал внимание, что агрессор должен понести справедливую ответственность за преступление экоцида в нашей стране.
Со своей стороны Маргот Вальстрем отметила важность солидарности и коллективную поддержку Украины на фоне продолжения развязанной Кремлем преступной войны.
По ее словам, важно обеспечить широчайшую оценку причиненного Россией ущерба.
А вот экоактивистка Грета Тунберг поблагодарила за приглашение. Она рассказала, что будет привлекать представителей экологических общественных организаций к диалогу об основных задачах Международной рабочей группы и привлечении внимания к экологическим последствиям войны.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-