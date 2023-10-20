Поддержка Сектора Газы. Экоактивистка Грета Тунберг удивила своей позицией
Категория
Мир
Дата публикации

Поддержка Сектора Газы. Экоактивистка Грета Тунберг удивила своей позицией

Грета Тунберг
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Источник:  gretatunberg

Соответствующее сообщение с пропалестинскими лозунгами девушка опубликовала в Instagram 20 октября.

Тунберг поддержала Палестину

Шведская экоактивистка Грета Тунберг устроила забастовку в знак солидарности с палестинцами Сектора Газы на фоне обострения конфликта с Израилем.

Соответствующее сообщение с пропалестинскими лозунгами девушка опубликовала в Instagram 20 октября. На заявление Тунберг отреагировал спикер израильской армии, ее позиция также вызвала возмущение у многих подписчиков.

Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и Газой. Мир должен заявить о себе и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободы для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц, – написала Тунберг, опубликовав контакты организаций, помогающих палестинцам.

В то же время активистка заявила, что "против любого вида дискриминации и осуждает антисемитизм во всех его формах и проявлениях".

В ответ на это спикер израильской армии Арье Шаруз Шаликар сказал POLITICO, что тот, кто будет отождествлять себя с Гретой в будущем, на его взгляд, является "сторонником террора".

То, что делает Грета, то, что она сейчас демонстрирует солидарность с Газой, не говоря ни слова о массовых убийствах израильтян, показывает, что она на самом деле не на стороне палестинцев, а умалчивает террор палестинцев или ХАМАС и Исламского джихада, будто его не существует, – добавил он.

Что известно о встрече Зеленского с Гретой Тунберг и экоактивистами

Президент Владимир Зеленский провел встречу с известной экоактивисткой Гретой Тунберг, вице-президентом Европейского парламента Гайди Гаутал и другими экоактивистами.

Как заявил Зеленский, Международная рабочая группа будет работать над вопросами, связанными с влиянием российской агрессии на экологическую систему Украины.

По его словам, активисты должны обратить внимание на катастрофические последствия взрыва российскими военными преступниками Каховской ГЭС.

Президент заявил о важности инициатив представителей Международной рабочей группы по экологическим преступлениям России и акцентировал внимание, что агрессор должен понести справедливую ответственность за преступление экоцида в нашей стране.

Со своей стороны Маргот Вальстрем отметила важность солидарности и коллективную поддержку Украины на фоне продолжения развязанной Кремлем преступной войны.

По ее словам, важно обеспечить широчайшую оценку причиненного Россией ущерба.

А вот экоактивистка Грета Тунберг поблагодарила за приглашение. Она рассказала, что будет привлекать представителей экологических общественных организаций к диалогу об основных задачах Международной рабочей группы и привлечении внимания к экологическим последствиям войны.

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