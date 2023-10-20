Підтримка Сектора Гази. Екоактивістка Грета Тунберг здивувала своєю позицією

Тунберг підтримала Палестину

Шведська екоактивістка Грета Тунберг влаштувала страйк на знак солідарності із палестинцями Сектору Гази на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

Відповідний допис із пропалестинськими гаслами дівчина опублікувала у Instagram 20 жовтня. На заяву Тунберг відреагував речник ізраїльської армії, її позиція також викликала обурення у багатьох підписників.

Сьогодні ми страйкуємо на знак солідарності з Палестиною та Газою. Світ повинен заявити про себе і закликати до негайного припинення вогню, справедливості і свободи для палестинців і всіх постраждалих цивільних осіб, – написала Тунберг, опублікувавши контакти організацій, які допомагають палестинцям. Поширити

Водночас активістка заявила, що "проти будь-якого виду дискримінації і засуджує антисемітизм у всіх його формах і проявах".

У відповідь на це речник ізраїльської армії Ар'є Шаруз Шалікар сказав POLITICO, що той, хто буде ототожнювати себе з Гретою в майбутньому, на його погляд, є "прихильником терору".

Те, що робить Грета, те, що вона зараз демонструє солідарність з Газою, не кажучи ні слова про масові вбивства ізраїльтян, показує, що вона насправді не на боці палестинців, а замовчує терор палестинців або ХАМАСу та Ісламського джихаду, ніби його не існує, – додав він. Поширити

Що відомо про зустріч Зеленського з Гретою Тунберг та екоактивістами

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із відомою екоактивісткою Гретою Тунберг, віце-президентом Європейського парламенту Гайді Гаутала та іншими екоактивістами.

Як заявив Зеленський, Міжнародна робоча група буде працювати над питаннями, пов'язаними із впливом російської агресії на екологічну систему України.

За його словами, активісти повинні звернути увагу на катастрофічні наслідки підриву російськими військовими злочинцями Каховської ГЕС.

Президент заявив про важливість ініціатив представників Міжнародної робочої групи щодо екологічних злочинів Росії й акцентував, що агресор має понести справедливу відповідальність за злочин екоциду в нашій країні.

Зі свого боку Маргот Вальстрем наголосила на важливості солідарності та колективній підтримці України на тлі продовження розв'язаної Кремлем злочинної війни.

За її словами, важливо забезпечити якнайширшу оцінку завданої Росією шкоди.

А ось екоактивістка Грета Тунберг подякувала за запрошення. Вона розповіла, що залучатиме представників екологічних громадських організацій до діалогу стосовно основних завдань Міжнародної робочої групи та привернення уваги до екологічних наслідків війни.