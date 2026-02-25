Полковник Денис Прокопенко получил звание бригадного генерала
Категория
Украина
Дата публикации

Полковник Денис Прокопенко получил звание бригадного генерала

Офис Президента Украины
Прокопенко
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил 25 февраля воинское звание бригадного генерала командиру 1 корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Денису Прокопенко.

Главные тезисы

  • Денис Прокопенко получил звание бригадного генерала от президента Украины за отличившееся выступление во время обороны Мариуполя в 2022 году.
  • Прокопенко начал свою военную карьеру в подразделении “Азов” в 2014 году и в 2017 году стал самым молодым командиром Отдельного отряда специального назначения.

Денис “Редис” Прокопенко стал бригадным генералом

Об этом говорится в соответствующем указе №195/2026.

Присвоить воинское звание бригадный генерал полковнику Прокопенко Денису Геннадьевичу — командиру 1 корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".

Денис Прокопенко — командир 1 корпуса НГУ "Азов". Родился 27 июня 1991 года. Окончил Киевский национальный лингвистический университет, по образованию — преподаватель английского и немецкого языков.

В 2014 году добровольцем присоединился к подразделению "Азов", где прошел путь от командира взвода до руководителя подразделения. В 2017 году стал самым молодым командиром Отдельного отряда специального назначения "Азов".

Во время полномасштабного вторжения России в 2022 году возглавлял оборону Мариуполя. После оцепления города украинские военные держали оборону на территории металлургического комбината Азовсталь. 16 мая 2022 года сообщил о выполнении приказа высшего военного командования по сохранению жизни личного состава, а 20 мая гарнизон получил приказ прекратить оборону. Около 2,5 тысячи украинских военных вышли с территории завода и попали в российский плен.

19 марта 2022 года Денису Прокопенко присвоили звание Героя Украины.

21 сентября 2022 Украина провела обмен пленными. Он прошел в Черниговской области. В общей сложности из российского плена освободили 215 украинских военных, из них 108 — бойцы "Азова", в том числе и командиры. В обмен на 200 украинских защитников Украина передала Виктора Медведчука.

В обмен на пятерых командиров Украина передала РФ 55 человек.

Украинские защитники Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волина", Святослав "Калина" Паламарь, Денис Шлега, Олег Хоменко по процедуре экстракции попали в Турцию под протекторат президента Эрдогана. 8 июля 2023 стало известно, что они возвращаются в Украину.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Командир "Азова" Денис Прокопенко передал свои обязанности
Командир "Азова" Денис Прокопенко передал свои обязанности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Жена "Рэдиса" Екатерина Прокопенко рассказала о жизни командиров "Азова" в Турции
Жена "Рэдиса" Екатерина Прокопенко рассказала о жизни командиров "Азова" в Турции
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
После плена: командир "Азова" Прокопенко вернулся на фронт
После плена: командир "Азова" Прокопенко вернулся на фронт

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?