Полковник Денис Прокопенко получил звание бригадного генерала

Денис “Редис” Прокопенко стал бригадным генералом

Об этом говорится в соответствующем указе №195/2026.

Присвоить воинское звание бригадный генерал полковнику Прокопенко Денису Геннадьевичу — командиру 1 корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".

Денис Прокопенко — командир 1 корпуса НГУ "Азов". Родился 27 июня 1991 года. Окончил Киевский национальный лингвистический университет, по образованию — преподаватель английского и немецкого языков.

В 2014 году добровольцем присоединился к подразделению "Азов", где прошел путь от командира взвода до руководителя подразделения. В 2017 году стал самым молодым командиром Отдельного отряда специального назначения "Азов". Поделиться

Во время полномасштабного вторжения России в 2022 году возглавлял оборону Мариуполя. После оцепления города украинские военные держали оборону на территории металлургического комбината Азовсталь. 16 мая 2022 года сообщил о выполнении приказа высшего военного командования по сохранению жизни личного состава, а 20 мая гарнизон получил приказ прекратить оборону. Около 2,5 тысячи украинских военных вышли с территории завода и попали в российский плен.

19 марта 2022 года Денису Прокопенко присвоили звание Героя Украины.

21 сентября 2022 Украина провела обмен пленными. Он прошел в Черниговской области. В общей сложности из российского плена освободили 215 украинских военных, из них 108 — бойцы "Азова", в том числе и командиры. В обмен на 200 украинских защитников Украина передала Виктора Медведчука.

В обмен на пятерых командиров Украина передала РФ 55 человек.

Украинские защитники Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волина", Святослав "Калина" Паламарь, Денис Шлега, Олег Хоменко по процедуре экстракции попали в Турцию под протекторат президента Эрдогана. 8 июля 2023 стало известно, что они возвращаются в Украину.