Полковник Денис Прокопенко получил звание бригадного генерала

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил 25 февраля воинское звание бригадного генерала командиру 1 корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Денису Прокопенко.
Главные тезисы
- Денис Прокопенко получил звание бригадного генерала от президента Украины за отличившееся выступление во время обороны Мариуполя в 2022 году.
- Прокопенко начал свою военную карьеру в подразделении “Азов” в 2014 году и в 2017 году стал самым молодым командиром Отдельного отряда специального назначения.
Денис “Редис” Прокопенко стал бригадным генералом
Об этом говорится в соответствующем указе №195/2026.
Присвоить воинское звание бригадный генерал полковнику Прокопенко Денису Геннадьевичу — командиру 1 корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".
Денис Прокопенко — командир 1 корпуса НГУ "Азов". Родился 27 июня 1991 года. Окончил Киевский национальный лингвистический университет, по образованию — преподаватель английского и немецкого языков.
Во время полномасштабного вторжения России в 2022 году возглавлял оборону Мариуполя. После оцепления города украинские военные держали оборону на территории металлургического комбината Азовсталь. 16 мая 2022 года сообщил о выполнении приказа высшего военного командования по сохранению жизни личного состава, а 20 мая гарнизон получил приказ прекратить оборону. Около 2,5 тысячи украинских военных вышли с территории завода и попали в российский плен.
19 марта 2022 года Денису Прокопенко присвоили звание Героя Украины.
21 сентября 2022 Украина провела обмен пленными. Он прошел в Черниговской области. В общей сложности из российского плена освободили 215 украинских военных, из них 108 — бойцы "Азова", в том числе и командиры. В обмен на 200 украинских защитников Украина передала Виктора Медведчука.
В обмен на пятерых командиров Украина передала РФ 55 человек.
Украинские защитники Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волина", Святослав "Калина" Паламарь, Денис Шлега, Олег Хоменко по процедуре экстракции попали в Турцию под протекторат президента Эрдогана. 8 июля 2023 стало известно, что они возвращаются в Украину.
