Полковник Денис Прокопенко отримав звання бригадного генерала

Денис “Редіс” Прокопенко став бригадним генералом

Про це йдеться у відповідному указі № 195/2026.

Присвоїти військове звання бригадний генерал полковнику Прокопенку Денису Геннадійовичу — командиру 1 корпусу Національної гвардії України "Азов".

Денис Прокопенко — командир 1 корпусу НГУ "Азов". Народився 27 червня 1991 року. Закінчив Київський національний лінгвістичний університет, за освітою — викладач англійської та німецької мов.

У 2014 році добровольцем приєднався до підрозділу "Азов", де пройшов шлях від командира взводу до очільника підрозділу. У 2017 році став наймолодшим командиром Окремого загону спеціального призначення "Азов". Поширити

Під час повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році очолював оборону Маріуполя. Після оточення міста українські військові тримали оборону на території металургійного комбінату Азовсталь. 16 травня 2022 року повідомив про виконання наказу вищого військового командування щодо збереження життя особового складу, а 20 травня гарнізон отримав наказ припинити оборону. Близько 2,5 тисяч українських військових вийшли з території заводу та потрапили в російський полон.

19 березня 2022-го Денису Прокопенко присвоїли звання Героя України.

21 вересня 2022 року Україна провела обмін полоненими. Він відбувся у Чернігівській області. Загалом з російського полону звільнили 215 українських військових, з них 108 — бійці "Азову", зокрема і командири. В обмін на 200 українських захисників Україна передала Віктора Медведчука.

В обмін на п'ятьох командирів Україна передала РФ 55 людей.

Українські захисники Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав "Калина" Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко за процедурою екстракції потрапили до Туреччині під протекторат президента Ердогана. 8 липня 2023 року стало відомо, що вони повертаються до України.