Польская оппозиция выдвинула кандидатуру на должность премьера страны

Руководители польских политических сил "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" официально заявили о готовности создать коалицию. Кроме того, они выдвинули лидера "Гражданской платформы" Дональда Туска на должность премьера.

Дональд Туск может стать новым премьером Польши

Польские оппозиционеры призывают главу страны Анджея Дуды не откладывать сроки назначения первого заседания правительства.

Кроме того, они требуют посчитать, у кого есть большинство и поручить миссию формирования правительства сразу представителю победившей оппозиции, а не политику от руководящей "Право и справедливость".

Мы будем просить президента как можно быстрее созвать заседание Сейма. У нас есть большинство для избрания премьер-министра, – сообщил глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камиш, а также подтвердил, что 25 октября его партия отправляется на консультации с Дудой. Поделиться

С идентичными заявлениями выступил и лидер "Третьего пути" Шимон Головня, который просит Дуду "не терять больше ни секунды нашего времени".

Недавно стало известно, что президент Польши начинает консультации с прошедшими в парламент по итогам выборов политическими партиями, а оппозиция вскоре предоставит первые детали о потенциальной коалиции.

Что важно знать о результатах выборов в Польше

Как уже упоминалось ранее, по итогам выборов де-факто лидером стала партия "Право и справедливость", получившая 194 места в Сейме.

Однако реальным победителем считают оппозицию, поскольку союз "Гражданской коалиции" (157 мандатов), "Третьего пути" (65 мандатов) и "Левицы" (26 мандатов) обеспечивает им большинство и дает возможность сформировать коалицию.

Несмотря на это, политические эксперты предупреждают о возможном сценарии, когда партия власти могут переманить на свою сторону политиков из "Польской крестьянской партии", которые прошли в Сейм в составе блока "Третий путь".