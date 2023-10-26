Польська опозиція висунула кандидатуру на посаду прем'єра країни

Очільники польських політичних сил "Громадянська коаліція", "Третій шлях" й "Лівиця" офіційно заявили про готовність створити коаліцію. Окрім того, вони висунули лідера "Громадянської платформи" Дональда Туска на посаду прем'єра.

Дональд Туск може стати новим прем'єром Польщі

Польські опозиціонери закликають главу країни Анджея Дуди не зволікати з термінами призначення першого засідання уряду.

Окрім того, вони вимагають порахувати, в кого є більшість та доручити місію формування уряду одразу представнику опозиції, яка перемогла, а не політику від керівної "Право і справедливість".

Ми будемо просити президента якнайшвидше скликати засідання Сейму. У нас є більшість для обрання прем'єр-міністра, – повідомив очільник Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш, а також підтвердив, що 25 жовтня його партія вирушає на консультації з Дудою.

З ідентичними заявами виступив й лідер "Третього шляху" Шимон Головня, який просить Дуду "не гаяти більше ані секунди нашого часу".

Нещодавно стало відомо, що президент Польщі розпочинає консультації з політичними партіями, які пройшли у парламент за підсумками виборів, а опозиція очікувано надасть перші деталі про потенційну коаліцію.

Що важливо знати про результати виборів у Польщі

Як уже згадувалося раніше, за підсумками виборів де-факто лідером стала партія "Право і справедливість", яка отримає 194 місця у Сеймі.

Однак реальним переможцем вважають опозицію, оскільки союз "Громадянської коаліції" (157 мандатів), "Третього шляху" (65 мандатів) та "Лівиці" (26 мандатів) забезпечує їм більшість та дає можливість сформувати коаліцію.

Попри це, політичні експерти попереджають про можливий сценарій, коли партії влади може вдатися переманити на свій бік політиків з "Польської селянської партії", які пройшли до Сейму у складі блоку "Третій шлях".