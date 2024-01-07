Пользователи Spotify могут создать музыкальную "капсулу времени" – инструкция

Стриминговый сервис Spotify снова позволяет создать музыкальную "капсулу времени". Плейлист с актуальной пользовательской музыкой можно будет прослушать через год.

Как создать свою музыкальную "капсулу времени"

Впервые Spotify запустил "капсулу времени" в 2023 году. Поэтому в этом месяце отправившие себе такой подарок в прошлом году, наконец-то могут его прослушать.

Также теперь можно отправить себе послание в 2025 году. Для создания плейлиста необходимо открыть сайт spotify.com/playlistinabottle . Далее будет предложено выбрать, как будет выглядеть капсула. Помимо привычной бутылки доступны стеклянный шар, свалка на колесах, рисоварка, раскладной телефон или птичье гнездо.

byspotify.com

Дальше потребуется выбрать свои песни. Spotify будет давать подсказки. Например, могут предложить выбрать песни, которые пользователь включил бы для прибывших на Землю инопланетян или взял бы с собой на безлюдный остров. В общем, необходимо выбрать три песни.

Для добавления достаточно нажать «+». Когда плейлист будет сформирован, останется только написать сообщение или создать рисунок. Тогда капсулу можно будет просмотреть и законсервировать.

Те, кто создаст список воспроизведения сейчас, в начале следующего года получат напоминания по электронной почте с предложением его переслушать.

Spotify тестирует чатбот для создания плейлистов по текстовым подсказкам

Стриминговый музыкальный сервис Spotify тестирует создание списков воспроизведения с помощью искусственного интеллекта.

Компания подтвердила изданию TechCrunch, проводящее тестирование, но не поделившееся подробностями о технологии и ее работе, а также не указала временные рамки запуска.

О разработке новой функции стало известно осенью, она позволит пользователям создавать списки воспроизведения с помощью технологии искусственного интеллекта.