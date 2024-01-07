Користувачі Spotify можуть створити музичну "капсулу часу" — інструкція

Стримінговий сервіс Spotify знову дозволяє створити музичну “капсулу часу”. Плейлист з актуальною для користувача музикою можна буде переслухати за рік.

Як створити свою музичну “капсулу часу”

Вперше Spotify запустив «капсулу часу» у 2023 році. Тож цього місяця ті, хто відправив собі такий подарунок торік, нарешті можуть його прослухати.

Також тепер можна відправити собі послання у 2025-й рік. Для створення плейлиста необхідно відкрити сайт spotify.com/playlistinabottle.

Далі буде запропоновано обрати, який вигляд буде мати капсула. Крім звичної пляшки доступні скляна куля, смітник на колесах, рисоварка, розкладний телефон або пташине гніздо.

byspotify.com

Далі буде потрібно обрати свої пісні. Spotify надаватиме підказки. Наприклад, можуть запропонувати обрати пісні, які користувач увімкнув би для інопланетян, котрі прибули на Землю, чи взяв би з собою на безлюдний острів. Загалом необхідно обрати три пісні.

Для додавання достатньо натиснути «+». Коли плейлист буде сформований, залишиться тільки написати повідомлення або створити малюнок. Тоді капсулу можна буде переглянути й законсервувати.

Ті, хто створять список відтворення зараз, на початку наступного року отримають нагадування на електронну пошту з пропозицією його переслухати.

Spotify тестує чатбот для створення плейлистів за текстовими підказками

Стримінговий музичний сервіс Spotify тестує створення списків відтворення за допомогою штучного інтелекту.

Компанія підтвердила виданню TechCrunch, що проводить тестування, але не поділилася подробицями про технологію та її роботу, а також не вказала часові рамки запуску.

Про розробку нової функції стало відомо восени, вона дозволить користувачам створювати списки відтворення за допомогою технології штучного інтелекту.