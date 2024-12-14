Ведущие экономисты из Кембриджского университета провели исследования и выделили ключевые черты характера, помогающие зарабатывать деньги и быть успешным в бизнесе.
Главные тезисы
- Высокий уровень добросовестности и эмоциональная стабильность способствуют увеличению доходов и успешным переговорам.
- Эксперты определили, что добросовестные люди чаще воспринимаются как надежные и трудолюбивые, что помогает им достигать финансового успеха.
- Уступчивость может привести к финансовым проблемам, усложняя переговоры и участие в них, в то время как эмоциональная стабильность повышает уверенность в себе при переговорах о заработной плате.
- Ключевые черты характера, выявленные учеными, оказывают существенное влияние на заработок человека и его успех в бизнесе.
- Исследование показало, что высокий уровень дружелюбия может снижать заработок, в то время как добросовестность увеличивает шансы на большие доходы.
Какие черты характера помогают человеку увеличить собственные заработки
Предыдущие исследования указывали на 5 главных черт характера, которые могут влиять на развитие карьеры или романтических отношений.
В частности, речь идет об экстраверсии, добросовестности, доброжелательности, невротизме и открытости.
В рамках нового исследования группа экономистов из Кембриджского университета решила проверить, как эти качества влияют на большие заработки.
Для этого ученые проанализировали данные около 22 тыс. хозяйств в Германии, которые предоставили информацию о доходе и личности владельцев бизнеса.
По результатам исследования выяснилось, что высокий уровень дружелюбия приводит к меньшим заработкам человеком.
Однако добросовестность повышает шансы на более высокие заработки.
Как другие черты влияли на возможность большего заработка
Между тем другие факторы оказали более сложное влияние на заработок.
В то же время, по словам Чжана, работники с более высоким уровнем эмоциональной стабильности могут с большей уверенностью подходить к переговорам о зарплате, что приводит к лучшим результатам.
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