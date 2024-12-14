Помогают разбогатеть. Ученые назвали необходимые черты характера
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Помогают разбогатеть. Ученые назвали необходимые черты характера

Бизнесмен
Читати українською
Источник:  online.ua

Ведущие экономисты из Кембриджского университета провели исследования и выделили ключевые черты характера, помогающие зарабатывать деньги и быть успешным в бизнесе.

Главные тезисы

  • Высокий уровень добросовестности и эмоциональная стабильность способствуют увеличению доходов и успешным переговорам.
  • Эксперты определили, что добросовестные люди чаще воспринимаются как надежные и трудолюбивые, что помогает им достигать финансового успеха.
  • Уступчивость может привести к финансовым проблемам, усложняя переговоры и участие в них, в то время как эмоциональная стабильность повышает уверенность в себе при переговорах о заработной плате.
  • Ключевые черты характера, выявленные учеными, оказывают существенное влияние на заработок человека и его успех в бизнесе.
  • Исследование показало, что высокий уровень дружелюбия может снижать заработок, в то время как добросовестность увеличивает шансы на большие доходы.

Какие черты характера помогают человеку увеличить собственные заработки

Предыдущие исследования указывали на 5 главных черт характера, которые могут влиять на развитие карьеры или романтических отношений.

В частности, речь идет об экстраверсии, добросовестности, доброжелательности, невротизме и открытости.

Ученые назвали ключевые черты для увеличения собственных заработков
Предприниматель

В рамках нового исследования группа экономистов из Кембриджского университета решила проверить, как эти качества влияют на большие заработки.

Для этого ученые проанализировали данные около 22 тыс. хозяйств в Германии, которые предоставили информацию о доходе и личности владельцев бизнеса.

По результатам исследования выяснилось, что высокий уровень дружелюбия приводит к меньшим заработкам человеком.

Однако добросовестность повышает шансы на более высокие заработки.

Добросовестные люди часто воспринимаются как надежные и трудолюбивые, в то время как эмоциональная стабильность позволяет людям эффективно справляться со стрессом — и то, и другое работодатели высоко ценят, — объясняет доцент кафедры экономики Кембриджского университета Вэйлун Чжан.

Как другие черты влияли на возможность большего заработка

Между тем другие факторы оказали более сложное влияние на заработок.

Уступчивость, несмотря на ее социальные предпочтения, оказывается финансовым бременем. Очень покладистые люди склонны избегать конфликтов, что может сделать их менее настойчивыми в переговорах, — подчеркивает Вэйлун Чжан.

В то же время, по словам Чжана, работники с более высоким уровнем эмоциональной стабильности могут с большей уверенностью подходить к переговорам о зарплате, что приводит к лучшим результатам.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Телеканал BBC представил фильм «Тайные богатства Путина» (видео)
Телеканал BBC представил фильм «Тайные богатства Путина» (видео)
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Миллиардер Рэй Далио раскрыл 3 главных секрета богатства
Миллиардер Рэй Далио раскрыл 3 главных секрета богатства
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Илон Маск наконец раскрыл главный секрет своего богатства
Илон Маск наконец раскрыл главный секрет своего богатства

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?