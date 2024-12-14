Ведущие экономисты из Кембриджского университета провели исследования и выделили ключевые черты характера, помогающие зарабатывать деньги и быть успешным в бизнесе.

Какие черты характера помогают человеку увеличить собственные заработки

Предыдущие исследования указывали на 5 главных черт характера, которые могут влиять на развитие карьеры или романтических отношений.

В частности, речь идет об экстраверсии, добросовестности, доброжелательности, невротизме и открытости.

Предприниматель

В рамках нового исследования группа экономистов из Кембриджского университета решила проверить, как эти качества влияют на большие заработки.

Для этого ученые проанализировали данные около 22 тыс. хозяйств в Германии, которые предоставили информацию о доходе и личности владельцев бизнеса.

По результатам исследования выяснилось, что высокий уровень дружелюбия приводит к меньшим заработкам человеком.

Однако добросовестность повышает шансы на более высокие заработки.

Добросовестные люди часто воспринимаются как надежные и трудолюбивые, в то время как эмоциональная стабильность позволяет людям эффективно справляться со стрессом — и то, и другое работодатели высоко ценят, — объясняет доцент кафедры экономики Кембриджского университета Вэйлун Чжан. Поделиться

Как другие черты влияли на возможность большего заработка

Между тем другие факторы оказали более сложное влияние на заработок.

Уступчивость, несмотря на ее социальные предпочтения, оказывается финансовым бременем. Очень покладистые люди склонны избегать конфликтов, что может сделать их менее настойчивыми в переговорах, — подчеркивает Вэйлун Чжан. Поделиться

В то же время, по словам Чжана, работники с более высоким уровнем эмоциональной стабильности могут с большей уверенностью подходить к переговорам о зарплате, что приводит к лучшим результатам.