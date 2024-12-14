Провідні економісти з Кембріджського університету провели дослідження і виділили ключові риси характеру, які допомагають заробляти гроші і бути успішним в бізнесі.

Які риси характеру допомогають людині збільшити власні заробітки

Зазначається, що попередні дослідження вказували на 5 головних рис характеру, які можуть впливати на розвиток кар’єри або романтичних стосунків.

Зокрема, мова йде про екстраверсію, сумлінність, доброзичливість, невротизм та відкритість.

Підприємець

У рамках нового дослідження група економістів з Кембриджського університету вирішила перевірити, як ці риси впливають на більші заробітки.

Для цього науковці проаналізували дані близько 22 тис господарств у Німеччині, які надали інформацію про дохід та особистість власників бізнесу.

За результатами дослідження з’ясувалось, що високий рівень дружелюбності призводить до менших заробітків людиною. Те саме стосується і невротизму.

Однак сумлінність підвищує шанси на вищі заробітки.

Сумлінні люди часто сприймаються як надійні та працьовиті, тоді як емоційна стабільність дає змогу людям ефективно справлятися зі стресом — і те, і інше роботодавці високо цінують, — пояснює доцент кафедри економіки Кембриджського університету Вейлун Чжан. Поширити

Як інші риси впливали на можливість більшого заробітку

Між тим інші фактори мали більш складний вплив на заробіток.

Поступливість, попри її соціальні переваги, виявляється фінансовим тягарем. Дуже поступливі люди схильні уникати конфліктів, що може зробити їх менш наполегливими в переговорах, — підкреслює Вейлун Чжан. Поширити

Водночас, за словами Чжана, працівники з вищим рівнем емоційної стабільності можуть з більшою впевненістю підходити до переговорів про зарплату, що призводить до кращих результатів.