Провідні економісти з Кембріджського університету провели дослідження і виділили ключові риси характеру, які допомагають заробляти гроші і бути успішним в бізнесі.
Головні тези:
- Ключові риси характеру, які допомагають заробляти гроші та бути успішним в бізнесі.
- Високий рівень сумлінності сприяє збільшенню доходів людини, дозволяючи сприймати її як надійну та працьовиту.
- Емоційна стабільність допомагає краще справлятися зі стресом та впевненіше підходити до переговорів про зарплату.
- Поступливість, хоча маючи свої соціальні переваги, може стати фінансовим тягарем, ускладнюючи участь у переговорах.
- Дослідження показало, що вибрані риси характеру впливають на рівень доходів та можуть бути вирішальними для фінансового успіху в бізнесі.
Які риси характеру допомогають людині збільшити власні заробітки
Зазначається, що попередні дослідження вказували на 5 головних рис характеру, які можуть впливати на розвиток кар’єри або романтичних стосунків.
Зокрема, мова йде про екстраверсію, сумлінність, доброзичливість, невротизм та відкритість.
У рамках нового дослідження група економістів з Кембриджського університету вирішила перевірити, як ці риси впливають на більші заробітки.
Для цього науковці проаналізували дані близько 22 тис господарств у Німеччині, які надали інформацію про дохід та особистість власників бізнесу.
За результатами дослідження з’ясувалось, що високий рівень дружелюбності призводить до менших заробітків людиною. Те саме стосується і невротизму.
Однак сумлінність підвищує шанси на вищі заробітки.
Як інші риси впливали на можливість більшого заробітку
Між тим інші фактори мали більш складний вплив на заробіток.
Водночас, за словами Чжана, працівники з вищим рівнем емоційної стабільності можуть з більшою впевненістю підходити до переговорів про зарплату, що призводить до кращих результатів.
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