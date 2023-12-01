Порошенко не выпустили в командировку за пределы Украины — пограничники назвали причину

1 декабря народному депутату Петру Порошенко не дали уехать в заграничную командировку. Причину произошедшего объяснили в Госпогранслужбе.

Командировка нардепа Порошенко за границу отменена

Пограничники говорят, что отказали в выезде пятому Президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко из-за того, что его командировка отменена Верховной Радой.

Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Пограничники обеспечивают оформление и пропуск лиц через границу исключительно в соответствии с законодательством, в частности, и Правил пересечения границы гражданами Украины. Поделиться

Как известно, во время действия военного положения народные депутаты Украины имеют право пересекать государственную границу на выезд на основании соответствующих решений о служебных командировках. Поделиться

Относительно народного депутата, о котором вы интересуетесь, у пограничников имеется подтверждение, что его командировка за границу отменена. Именно поэтому он был не пропущен через государственную границу Украины. Поделиться

Порошенко о задержании на границе

Народного депутата от фракции "Евпропейская Солидарность" Петра Порошенко 1 декабря не выпустили в заграничную командировку.

Об этом политик сообщил в Facebook.

Снова театр абсурда на границе. У меня подписана командировка председателем Верховной Рады, но пограничники меня не пропустили. Я далек от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто отменил документ, подписанный спикером парламента. Поделиться

В Польше и США у Петра Порошенко были запланированы десятки встреч.

С поляками я должен был говорить о снятии блокады наших перевозчиков на границе. С американцами – об обеспечении финансирования военной помощи, почти исчерпавшейся в этом году, под угрозой в будущем. А без нее нам Россию не победить. Поделиться

Также бывший Президент Украины назвал сегодняшнюю ситуацию на границе "антиукраинской диверсией", "препятствием дипломатической работе всей его команды" и "ударом по обороноспособности Украины".