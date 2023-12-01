Порошенко не выпустили в командировку за пределы Украины — пограничники назвали причину

1 декабря народному депутату Петру Порошенко не дали уехать в заграничную командировку. Причину произошедшего объяснили в Госпогранслужбе.
Командировка нардепа Порошенко за границу отменена
Пограничники говорят, что отказали в выезде пятому Президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко из-за того, что его командировка отменена Верховной Радой.
Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".
Порошенко о задержании на границе
Народного депутата от фракции "Евпропейская Солидарность" Петра Порошенко 1 декабря не выпустили в заграничную командировку.
Об этом политик сообщил в Facebook.
В Польше и США у Петра Порошенко были запланированы десятки встреч.
Также бывший Президент Украины назвал сегодняшнюю ситуацию на границе "антиукраинской диверсией", "препятствием дипломатической работе всей его команды" и "ударом по обороноспособности Украины".
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