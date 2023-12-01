Порошенка не випустили у відрядження за межі України — прикордонники назвали причину

1 грудня народному депутату Петру Порошенку не дали виїхати у закордонне відрядження. Причину того, що сталося, пояснили у Держприкордонслужбі.
Відрядження нардепа Порошенка за кордон скасовано
Прикордонники кажуть, що відмовили у виїзді п’ятому Президенту України, народному депутату Петру Порошенку через те, що його відрядження скасовано Верховною Радою.
Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".
Порошенко про затримання на кордоні
Народного депутата від фракції “Євпропейська Солідарність” Петра Порошенка 1 грудня не випустили у закордонне відрядження.
Про це політик повідомив у Facebook.
У Польщі та США у Петра Порошенка були заплановані десятки зустрічей.
Також колишній Президент України назвав сьогоднішню ситуацію на кордоні “антиукраїнською диверсією” , “перешкоджанням дипломатичній роботі всієї його команди” і “ударом по обороноздатності України”.
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