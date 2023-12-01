Порошенка не випустили у відрядження за межі України — прикордонники назвали причину

1 грудня народному депутату Петру Порошенку не дали виїхати у закордонне відрядження. Причину того, що сталося, пояснили у Держприкордонслужбі.

Відрядження нардепа Порошенка за кордон скасовано

Прикордонники кажуть, що відмовили у виїзді п’ятому Президенту України, народному депутату Петру Порошенку через те, що його відрядження скасовано Верховною Радою.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

Прикордонники забезпечують оформлення і пропуск осіб через кордон виключно відповідно до законодавства, зокрема, і Правил перетину кордону громадянами України. Поширити

Як відомо, на час дії воєнного стану народні депутати України мають право перетинати державний кордон на виїзд на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Поширити

Відносно народного депутата, про якого ви цікавитесь, у прикордонників наявне підтвердження, що його відрядження за кордон скасовано. Саме тому його було не пропущено через державний кордон України. Поширити

Порошенко про затримання на кордоні

Народного депутата від фракції “Євпропейська Солідарність” Петра Порошенка 1 грудня не випустили у закордонне відрядження.

Про це політик повідомив у Facebook.

Знову театр абсурду на кордоні. Маю підписане відрядження головою Верховної Ради, але прикордонники мене не пропустили. Я далекий від думки, що прикордонники діяли за власної ініціативи. Кожен може сам здогадатися, хто ж скасував документ, підписаний спікером парламенту. Поширити

У Польщі та США у Петра Порошенка були заплановані десятки зустрічей.

З поляками я мав говорити про зняття блокади наших перевізників на кордоні. З американцями – про забезпечення фінансування воєнної допомоги, яка майже вичерпалася цього року, під загрозою в майбутньому. А без неї нам Росію не перемогти. Поширити

Також колишній Президент України назвав сьогоднішню ситуацію на кордоні “антиукраїнською диверсією” , “перешкоджанням дипломатичній роботі всієї його команди” і “ударом по обороноздатності України”.