Porsche Panamera за донат. Поддержите сбор на катера "Sea Force 1100" для ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Porsche Panamera за донат. Поддержите сбор на катера "Sea Force 1100" для ГУР

ГУР
Розыгрыш ГУР
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Волонтеры разыгрывают Porsche Panamera за донат на катера для спецназовцев ГУР. У каждого, кто пожертвует 500 грн, будет шанс получить машину.

Сбор средств на катера для спецназовцев ГУР

Винницкие волонтеры «Благотворительный фонд Дианы Подолянчук» совместно с ютуб-каналом CARBID и Феликсом Волковым организовали благотворительный розыгрыш для ГУР.

Пожертвовать средства можно на банке по ссылке.

Цель акции – собрать 15 миллионов гривен на покупку катеров «Sea Force 1100».

В ГУР отмечают, что у каждого, кто пожертвует 500 гривен на катера, будет шанс выиграть «Porsche Panamera S e-Hybrid».

Собственный Porsche Panamera S e-Hybrid для благотворительного розыгрыша пожертвовал предприниматель и волонтер Феликс Волков.

Первые три участника сбора, которые пожертвуют самые высокие взносы, получат памятные подарки.

Действительно, спецназа ГУР МО Украины сейчас очень нужны эти катера для успешного выполнения поставленных задач и уничтожения врагов, — отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

Что известно о Благотворительном фонде Дианы Подолянчук

Фонд помогает Силам Обороны Украины, внутренне перемещенным лицам, малоимущим семьям, городам и селам, находящимся в окружении или под угрозой гуманитарного кризиса.

Волонтеры проводят закупки необходимых им вещей: амуниция, средства защиты, медицинские средства и т.п.

Фонд сотрудничает с американским фондом Gate to Ukraine. В рамках проекта "Destroy the Tank" они собрали 1,5 млн грн в помощь ВСУ и семьям, пострадавшим от войны.

Также фонд в сотрудничестве с украинской группой «Друга Ріка», которая провела благотворительный тур по Европе, передали спецподразделения ГУР МО 1,8 млн грн.

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