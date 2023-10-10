Porsche Panamera за донат. Поддержите сбор на катера "Sea Force 1100" для ГУР

Волонтеры разыгрывают Porsche Panamera за донат на катера для спецназовцев ГУР. У каждого, кто пожертвует 500 грн, будет шанс получить машину.

Сбор средств на катера для спецназовцев ГУР

Винницкие волонтеры «Благотворительный фонд Дианы Подолянчук» совместно с ютуб-каналом CARBID и Феликсом Волковым организовали благотворительный розыгрыш для ГУР.

Пожертвовать средства можно на банке по ссылке.

Цель акции – собрать 15 миллионов гривен на покупку катеров «Sea Force 1100».

В ГУР отмечают, что у каждого, кто пожертвует 500 гривен на катера, будет шанс выиграть «Porsche Panamera S e-Hybrid».

Собственный Porsche Panamera S e-Hybrid для благотворительного розыгрыша пожертвовал предприниматель и волонтер Феликс Волков.

Первые три участника сбора, которые пожертвуют самые высокие взносы, получат памятные подарки.

Действительно, спецназа ГУР МО Украины сейчас очень нужны эти катера для успешного выполнения поставленных задач и уничтожения врагов, — отметил представитель ГУР Андрей Юсов. Поделиться

Что известно о Благотворительном фонде Дианы Подолянчук

Фонд помогает Силам Обороны Украины, внутренне перемещенным лицам, малоимущим семьям, городам и селам, находящимся в окружении или под угрозой гуманитарного кризиса.

Волонтеры проводят закупки необходимых им вещей: амуниция, средства защиты, медицинские средства и т.п.

Фонд сотрудничает с американским фондом Gate to Ukraine. В рамках проекта "Destroy the Tank" они собрали 1,5 млн грн в помощь ВСУ и семьям, пострадавшим от войны.

Также фонд в сотрудничестве с украинской группой «Друга Ріка», которая провела благотворительный тур по Европе, передали спецподразделения ГУР МО 1,8 млн грн.