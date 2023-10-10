Porsche Panamera за донат. Підтримайте збір на катери "Sea Force 1100" для ГУР

Волонтери розігрують Porsche Panamera за донат на катери для спецпризначенців ГУР. Кожен, хто пожертвує 500 грн, матиме шанс отримати машину.

Збір коштів на катери для спецпризначенців ГУР

Вінницькі волонтери «Благодійний фонд Діани Подолянчук» спільно з ютуб-каналом «CARBID» та Феліксом Волковим організували благодійний розіграш для ГУР.

Задонатити кошти можна на банку за посиланням.

Мета акції — зібрати 15 мільйонів гривень на купівлю катерів «Sea Force 1100».

У ГУР зазначають, що кожен, хто пожертвує 500 гривень на катери, матиме шанс виграти «Porsche Panamera S e-Hybrid».

Власний «Porsche Panamera S e-Hybrid» для благодійного розіграшу пожертвував підприємець і волонтер Фелікс Волков.

Перші три учасники збору, які пожертвують найвищі внески, отримають пам’ятні подарунки.

Справді, спецпризначенцям ГУР МО України зараз дуже потрібні ці катери для успішного виконання поставлених завдань та знищення ворогів, — зазначив представник ГУР Андрій Юсов. Поширити

Що відомо про Благодійний фонд Діани Подолянчук

Фонд допомагає Силам Оборони України, внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим родинам, містам та селам, що перебувають в оточенні або під загрозою гуманітарної кризи.

Волонтери проводять закупівлі необхідних їм речей: амуніція, засоби захисту, медичні засоби тощо.

Фонд співпрацює з американським фондом «Gate to Ukraine». У рамках проєкту “Destroy the Tank” вони зібрали 1,5 млн грн на допомогу ЗСУ та родинам, які постраждали від війни.

Також фонд у співпраці з українським гуртом «Друга Ріка», який провів благодійний тур Європою, передали спецпідрозділу ГУР МО 1,8 млн грн.