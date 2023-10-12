Правительство Эстонии одобрило передачу Украине замороженных активов РФ на 38 млн евро
Категория
Политика
Дата публикации

Правительство Эстонии одобрило передачу Украине замороженных активов РФ на 38 млн евро

Правительство Эстонии
Кая Каллас
Читати українською

12 октября правительство Эстонии официально приняло и направило в парламент поправку в Закон о международных санкциях. Она, в частности, предусматривает использование замороженных российских активов в пользу Украины.

Эстония призывает к возмещению ущерба Украине

Премьер-министр Кая Каллас отметила, что политики должны найти способы привлечь Россию к финансовой ответственности за ущерб, нанесенный Украине.

Законопроект, направленный правительством Эстонии в парламент, позволяет использовать замороженные активы подсанкционных лиц в Эстонии для компенсации ущерба от войны в Украине.

Мы должны быть примером и поощрением других европейских стран в установлении подобного регулирования. Россия должна возместить Украине все убытки, причиненные войной. Важно, чтобы агрессия была наказана, а ущерб, причиненный в результате агрессии, был возмещен.

Она призвала Европейский Союз также как можно скорее завершить работу по развертыванию замороженных российских активов и разработке практических решений.

Сколько аткивов РФ заморожено в Эстонии

Министр иностранных дел Маргус Цахкна пояснил, что согласно законопроекту замороженные активы России будут оставаться замороженными до компенсации ущерба, нанесенного войной.

Для применения механизма необходимо международное соглашение с Украиной или международный механизм компенсации.

В Эстонии на момент разработки проекта на основании международных санкций были заморожены активы на сумму около 38 миллионов евро.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Швейцария отказалась конфисковывать замороженные российские активы
Швейцария отказалась конфисковывать замороженные российские активы
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В ЕС планируют использовать замороженные 200 млрд евро для помощи Украине
В ЕС планируют использовать замороженные 200 млрд евро для помощи Украине
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Эстония использует замороженные российские активы для восстановления Украины
Эстония использует замороженные российские активы для восстановления Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.