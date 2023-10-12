Правительство Эстонии одобрило передачу Украине замороженных активов РФ на 38 млн евро

12 октября правительство Эстонии официально приняло и направило в парламент поправку в Закон о международных санкциях. Она, в частности, предусматривает использование замороженных российских активов в пользу Украины.

Эстония призывает к возмещению ущерба Украине

Премьер-министр Кая Каллас отметила, что политики должны найти способы привлечь Россию к финансовой ответственности за ущерб, нанесенный Украине.

Законопроект, направленный правительством Эстонии в парламент, позволяет использовать замороженные активы подсанкционных лиц в Эстонии для компенсации ущерба от войны в Украине.

Мы должны быть примером и поощрением других европейских стран в установлении подобного регулирования. Россия должна возместить Украине все убытки, причиненные войной. Важно, чтобы агрессия была наказана, а ущерб, причиненный в результате агрессии, был возмещен. Поделиться

Она призвала Европейский Союз также как можно скорее завершить работу по развертыванию замороженных российских активов и разработке практических решений.

Сколько аткивов РФ заморожено в Эстонии

Министр иностранных дел Маргус Цахкна пояснил, что согласно законопроекту замороженные активы России будут оставаться замороженными до компенсации ущерба, нанесенного войной.

Для применения механизма необходимо международное соглашение с Украиной или международный механизм компенсации.

В Эстонии на момент разработки проекта на основании международных санкций были заморожены активы на сумму около 38 миллионов евро.