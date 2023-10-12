Правительство Эстонии одобрило передачу Украине замороженных активов РФ на 38 млн евро

12 октября правительство Эстонии официально приняло и направило в парламент поправку в Закон о международных санкциях. Она, в частности, предусматривает использование замороженных российских активов в пользу Украины.
Эстония призывает к возмещению ущерба Украине
Премьер-министр Кая Каллас отметила, что политики должны найти способы привлечь Россию к финансовой ответственности за ущерб, нанесенный Украине.
Законопроект, направленный правительством Эстонии в парламент, позволяет использовать замороженные активы подсанкционных лиц в Эстонии для компенсации ущерба от войны в Украине.
Она призвала Европейский Союз также как можно скорее завершить работу по развертыванию замороженных российских активов и разработке практических решений.
Сколько аткивов РФ заморожено в Эстонии
Министр иностранных дел Маргус Цахкна пояснил, что согласно законопроекту замороженные активы России будут оставаться замороженными до компенсации ущерба, нанесенного войной.
Для применения механизма необходимо международное соглашение с Украиной или международный механизм компенсации.
В Эстонии на момент разработки проекта на основании международных санкций были заморожены активы на сумму около 38 миллионов евро.
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