Уряд Естонії схвалив передачу Україні заморожених активів РФ на 38 млн євро
Категорія
Політика
Дата публікації

Уряд Естонії схвалив передачу Україні заморожених активів РФ на 38 млн євро

Уряд Естонії
Кая Каллас

12 жовтня уряд Естонії офіційно ухвалив і направив до парламенту поправку до Закону про міжнародні санкції. Вона, серед іншого, передбачає використання заморожених російських активів на користь України.

Естонія закликає до відшкодування збитків Україні

Прем'єр-міністерка Кая Каллас зазначила, що політики повинні знайти способи притягнути Росію до фінансової відповідальності за збитки, завдані Україні.

Законопроєкт, який уряд Естонії направив до парламенту, дозволяє використовувати заморожені активи підсанкційних осіб в Естонії для компенсації збитків від війни в Україні.

Ми повинні бути прикладом і заохоченням для інших європейських країн у встановленні подібного регулювання. Росія має відшкодувати Україні всі збитки, завдані війною. Важливо, щоб агресія була покарана, а збитки, завдані внаслідок агресії, були відшкодовані.

Вона закликала Європейський Союз також якомога швидше завершити роботу над розгортанням заморожених російських активів і розробкою практичних рішень.

Скільки аткивів РФ заморожено в Естонії

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна пояснив, що згідно із законопроектом заморожені активи Росії залишатимуться замороженими до компенсації збитків, завданих війною.

Для застосування механізму необхідна міжнародна угода з Україною або міжнародний механізм компенсації.

В Естонії на момент розробки проєкту на підставі міжнародних санкцій було заморожено активи на суму приблизно 38 мільйонів євро.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Швейцарія відмовилася конфісковувати заморожені російські активи
Швейцарія відмовилася конфісковувати заморожені російські активи
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
У ЄС планують використати заморожені 200 млрд євро Росії для допомоги Україні
У ЄС планують використати заморожені 200 млрд євро Росії для допомоги Україні
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Естонія використає заморожені російські активи для відбудови України
Естонія використає заморожені російські активи для відбудови України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм