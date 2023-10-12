Уряд Естонії схвалив передачу Україні заморожених активів РФ на 38 млн євро

12 жовтня уряд Естонії офіційно ухвалив і направив до парламенту поправку до Закону про міжнародні санкції. Вона, серед іншого, передбачає використання заморожених російських активів на користь України.

Естонія закликає до відшкодування збитків Україні

Прем'єр-міністерка Кая Каллас зазначила, що політики повинні знайти способи притягнути Росію до фінансової відповідальності за збитки, завдані Україні.

Законопроєкт, який уряд Естонії направив до парламенту, дозволяє використовувати заморожені активи підсанкційних осіб в Естонії для компенсації збитків від війни в Україні.

Ми повинні бути прикладом і заохоченням для інших європейських країн у встановленні подібного регулювання. Росія має відшкодувати Україні всі збитки, завдані війною. Важливо, щоб агресія була покарана, а збитки, завдані внаслідок агресії, були відшкодовані. Поширити

Вона закликала Європейський Союз також якомога швидше завершити роботу над розгортанням заморожених російських активів і розробкою практичних рішень.

Скільки аткивів РФ заморожено в Естонії

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна пояснив, що згідно із законопроектом заморожені активи Росії залишатимуться замороженими до компенсації збитків, завданих війною.

Для застосування механізму необхідна міжнародна угода з Україною або міжнародний механізм компенсації.

В Естонії на момент розробки проєкту на підставі міжнародних санкцій було заморожено активи на суму приблизно 38 мільйонів євро.