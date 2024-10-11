Правительство Индонезии ввело более жесткие правила миграционного законодательства, увеличив наказание для туристов в случае нарушения визового режима.

Что известно о жестких наказаниях для туристов в случае нарушения визового режима в Индонезии

Отмечается , что согласно новому приказу правительства Индонезии, пребывание на территории страны в случае истечения срока действия визы может обернуться для туристов тюремным заключением на срок от 10 до 20 лет вместо 6-12 месяцев, как было до сих пор.

Кроме этого в случае признания причастности иностранного гражданина к преступной деятельности, вместо предусмотренного тюремного заключения сроком до 5 лет лицо может ожидать пожизненное заключение.

Такое нововведение внедрено в рамках операции "Джагратара 2024", проводимой одновременно на всей территории страны, направленной на усиление надзора за иностранными гражданами, отмечают индонезийские СМИ. Поделиться

Боли

Чтобы отлавливать нарушителей, на улицы индонезийских городов выйдут дополнительно 125 инспекторов.

В своем недавнем заявлении гендиректор по иммиграции Министерства юстиции и прав человека Индонезии Сильми Карим отметил, что последние меры правительства разработаны не только как карательная реакция, но и как превентивная стратегия. Он отметил, что строгое наблюдение призвано удержать иностранцев от нарушения правил, побуждая их пересмотреть свои действия.

Что известно об ужесточении правил для отдыхающих на Бали

Власти курортного острова Бали рассматривают введение запрета на строительство новых гостиниц из-за слишком большого потока туристов.

Отмечается, что правительство Индонезии уже согласилось ввести мораторий на строительство новых гостиниц для туристов.

Подчеркивается, что введение запрета на строительство новых гостиниц на Бали является частью усилий властей Индонезии в рамках реформирования туристической отрасли.

Целью этих реформ является сохранение исторического наследия, улучшение уровня предоставления туристических услуг, а также увеличение рабочих мест.

В частности, новый запрет коснется строительства новых вилл и ночных клубов на территории отдельных районов острова.

В данный момент дискуссия ведется в сроки введения этого моратория.