Правительство Индонезии ввело жесткие правила для поклонников отдыха на Бали
Категория
Экономика
Дата публикации

Правительство Индонезии ввело жесткие правила для поклонников отдыха на Бали

Турист
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Источник:  online.ua

Правительство Индонезии ввело более жесткие правила миграционного законодательства, увеличив наказание для туристов в случае нарушения визового режима.
 

Главные тезисы

  • Увеличение наказания для нарушителей визового режима на Бали до тюремного заключения на срок до 20 лет.
  • Операция “Джагратара 2024” направлена на усиление надзора за иностранными гражданами в Индонезии.
  • Власти Бали готовятся ввести мораторий на строительство новых отелей для сохранения исторического наследия и улучшения туристических услуг.
  • Жесткие правила и запрет на строительство новых гостиниц являются частью стратегии по предотвращению нарушений миграционных правил и увеличению рабочих мест.
  • Новые меры в Индонезии носят как карательный, так и превентивный характер для обеспечения соблюдения закона и порядка среди туристов на Бали.

Что известно о жестких наказаниях для туристов в случае нарушения визового режима в Индонезии

Отмечается , что согласно новому приказу правительства Индонезии, пребывание на территории страны в случае истечения срока действия визы может обернуться для туристов тюремным заключением на срок от 10 до 20 лет вместо 6-12 месяцев, как было до сих пор.

Кроме этого в случае признания причастности иностранного гражданина к преступной деятельности, вместо предусмотренного тюремного заключения сроком до 5 лет лицо может ожидать пожизненное заключение.

Такое нововведение внедрено в рамках операции "Джагратара 2024", проводимой одновременно на всей территории страны, направленной на усиление надзора за иностранными гражданами, отмечают индонезийские СМИ.

В Индонезии усиливают наказание за нарушение миграционных правил туристами
Боли

Чтобы отлавливать нарушителей, на улицы индонезийских городов выйдут дополнительно 125 инспекторов.

В своем недавнем заявлении гендиректор по иммиграции Министерства юстиции и прав человека Индонезии Сильми Карим отметил, что последние меры правительства разработаны не только как карательная реакция, но и как превентивная стратегия. Он отметил, что строгое наблюдение призвано удержать иностранцев от нарушения правил, побуждая их пересмотреть свои действия.

Что известно об ужесточении правил для отдыхающих на Бали

Власти курортного острова Бали рассматривают введение запрета на строительство новых гостиниц из-за слишком большого потока туристов.

Отмечается, что правительство Индонезии уже согласилось ввести мораторий на строительство новых гостиниц для туристов.

Подчеркивается, что введение запрета на строительство новых гостиниц на Бали является частью усилий властей Индонезии в рамках реформирования туристической отрасли.

Целью этих реформ является сохранение исторического наследия, улучшение уровня предоставления туристических услуг, а также увеличение рабочих мест.

В частности, новый запрет коснется строительства новых вилл и ночных клубов на территории отдельных районов острова.

В данный момент дискуссия ведется в сроки введения этого моратория.

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