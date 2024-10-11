Що відомо про жорсткі покарання для туристів у разі порушення візового режиму в Індонезії

Зазначається, що відповідно до нового наказу уряду Індонезії, перебування на території країни у разі закінчення терміну дії візи може обернутись для туристів тюремним ув’язненням на строк від 10 до 20 років замість 6-12 місяців, як було до тепер.

Окрім цього у разі визнання причетності іноземного громадянина до злочинної діяльності, замість передбаченого тюремного ув’язнення терміном до 5 років на особу може очікувати довічне ув’язнення.

Таке нововведення впроваджено в рамках операції "Джагратара 2024", яку проводять одночасно на всій території країни, спрямовану на посилення нагляду за іноземними громадянами, — зазначають індонезійські ЗМІ. Поширити

Балі

Щоб відловлювати порушників, на вулиці індонезійських міст вийдуть додатково 125 інспекторів.

У своїй нещодавній заяві гендиректор з питань імміграції Міністерства юстиції та прав людини Індонезії Сільмі Карім зазначив, що останні заходи уряду розроблені не лише як каральна реакція, але і як превентивна стратегія. Він зазначив, що суворий нагляд покликаний утримати іноземців від порушення правил, спонукаючи їх переглянути свої дії.

Що відомо про посилення правил для відпочивальників на Балі

Влада курортного острову Балі розглядає введення заборони на будівництво нових готелів через надто великий потік туристів.

Зазначається, що уряд Індонезії вже погодився запровадити мораторій на будівництво нових готелів для туристів.

Підкреслюється, що введення заборони на будівництво нових готелів на Балі є частиною зусиль влади Індонезії у рамках реформування туристичної галузі.

Метою цих реформ є збереження історичної спадщини, покращення рівня надання туристичних послуг, а також збільшення робочих місць.

Зокрема, нова заборона торкнеться будівництва нових вілл і нічних клубів на території окремих районів острова.

У даний момент дискусія ведеться термінів запровадження цього мораторію.