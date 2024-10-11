Уряд Індонезії ввів значно жорсткіші правила міграційного законодавства, збільшивши покарання для туристів у разі порушення візового режиму.
Головні тези:
- Уряд Індонезії збільшив покарання для порушників візового режиму, вводячи тюремне ув’язнення на строк від 10 до 20 років.
- Індонезійська влада почала операцію 'Джагратара 2024' для посилення нагляду за іноземними громадянами на всій території країни.
- На Балі готуються ввести мораторій на будівництво нових готелів у зусиллях зберегти історичну спадщину острова та покращити надання туристичних послуг.
- Жорсткі правила та заборона на будівництво готелів є частиною стратегії уряду для попередження порушень міграційних правил та збільшення робочих місць.
- Заходи впроваджуються як каральна реакція та превентивна стратегія для забезпечення дотримання закону та приведення порядку серед туристів на Балі.
Що відомо про жорсткі покарання для туристів у разі порушення візового режиму в Індонезії
Зазначається, що відповідно до нового наказу уряду Індонезії, перебування на території країни у разі закінчення терміну дії візи може обернутись для туристів тюремним ув’язненням на строк від 10 до 20 років замість 6-12 місяців, як було до тепер.
Окрім цього у разі визнання причетності іноземного громадянина до злочинної діяльності, замість передбаченого тюремного ув’язнення терміном до 5 років на особу може очікувати довічне ув’язнення.
Щоб відловлювати порушників, на вулиці індонезійських міст вийдуть додатково 125 інспекторів.
У своїй нещодавній заяві гендиректор з питань імміграції Міністерства юстиції та прав людини Індонезії Сільмі Карім зазначив, що останні заходи уряду розроблені не лише як каральна реакція, але і як превентивна стратегія. Він зазначив, що суворий нагляд покликаний утримати іноземців від порушення правил, спонукаючи їх переглянути свої дії.
Що відомо про посилення правил для відпочивальників на Балі
Влада курортного острову Балі розглядає введення заборони на будівництво нових готелів через надто великий потік туристів.
Зазначається, що уряд Індонезії вже погодився запровадити мораторій на будівництво нових готелів для туристів.
Підкреслюється, що введення заборони на будівництво нових готелів на Балі є частиною зусиль влади Індонезії у рамках реформування туристичної галузі.
Метою цих реформ є збереження історичної спадщини, покращення рівня надання туристичних послуг, а також збільшення робочих місць.
Зокрема, нова заборона торкнеться будівництва нових вілл і нічних клубів на території окремих районів острова.
У даний момент дискусія ведеться термінів запровадження цього мораторію.
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