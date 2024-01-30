Правительство оптимизировало выплаты семьям погибших военных

Теперь Минобороны будет упрощен доступ к некоторым государственным реестрам и возможность оперативно устанавливать членов семей, которым принадлежит денежное обеспечение воинов ЗСУ, захваченных в плен или пропавших без вести.

Кабмин упростил систему выплат семьям военнослужащих

Кабинет министров Украины изменил порядок выплат денежного довольствия семьям находящихся в плену военных ВСУ пропали без вести или погибли

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Facebook.

В соответствии с изменениями Минобороны будет упрощен доступ к некоторым государственным реестрам и возможности электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов.

Таким образом учреждение сможет оперативно устанавливать членов семей, которым принадлежит денежное довольствие защитников, захваченных в плен или пропавших без вести.

Наша четкая позиция: родственники погибших, пропавших без вести или пленных воинов не должны тратить время и усилия на доказательство очевидных для них вещей. Если у государства есть такая информация – это будет происходить автоматически после проверки граждан. Взаимодействие с государственными реестрами создает именно такую систему. Это значительно упростит и ускорит процесс выплат семьям, – сказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова. Поделиться

В то же время в министерстве подчеркнули, что нововведения касаются установления полного круга членов семьи погибших воинов, имеющих право на единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн.

Из госбюджета выделили финансовую помощь освобожденным из плена военным

17 октября 2023 года из резервного фонда госбюджета выделили 180,1 млн грн на финансовую помощь освобожденным из плена военным и семьям тех, кто до сих пор находится в плену.

Соответствующее распоряжение было принято на заседании Кабмина 17 октября.

В частности, документом предусмотрено 129,2 млн грн на предоставление ежегодной государственной денежной помощи семьям политзаключенных, гражданских заложников и военнопленных. Она выплачивается в размере 100 тыс. грн за каждый год пребывания таких лиц в местах несвободы.

Кроме того, 50,9 млн грн будут направлены на выплату по 100 тыс грн единовременного государственного пособия освобожденным из российского плена.