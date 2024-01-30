Уряд оптимізував виплати родинам загиблих військових

Тепер Міноборони матиме спрощений доступ до деяких державних реєстрів і зможе оперативно встановлювати членів родин, яким належить грошове забезпечення захисників, які захоплені в полон чи зникли безвісти.

Кабмін спростив систему виплат родинам військовослужбовців

Кабінет міністрів України змінив порядок виплат грошового забезпечення сімʼям військових ЗСУ, які перебувають у полоні, зникли безвісти або загинули

Про це повідомляє Міністерство оборони України у Facebook.

Відповідно до змін Міноборони матиме спрощений доступ до деяких державних реєстрів та можливості електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Таким чином установа зможе оперативно встановлювати членів родин, яким належить грошове забезпечення захисників, які захоплені в полон чи зникли безвісти.

Наша чітка позиція: родичі загиблих, зниклих безвісти або полонених воїнів не мають витрачати час та зусилля на доведення очевидних для них речей. Якщо у держави є така інформація – це відбуватиметься автоматично після відповідної перевірки громадян. Взаємодія із державними реєстрами створює саме таку систему. Це значно спростить і прискорить процес виплат родинам, – сказала заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова. Поширити

Водночас в міністерстві наголосили, що нововведення стосуються встановлення повного кола членів сім'ї загиблих воїнів, які мають право на одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн.

З держбюджету виділили фінансову допомогу звільненим з полону військовим

17 жовтня 2023 року з резервного фонду держбюджету виділили 180,1 млн грн на фінансову допомогу звільненим з полону військовим та сімʼям тих, хто досі перебуває в полоні.

Зазначається, що відповідне розпорядження було ухвалено на засіданні Кабміну 17 жовтня.

Зокрема, документом передбачено 129,2 млн грн на надання щорічної державної грошової допомоги родинам політв’язнів, цивільних заручників і військовополонених. Вона виплачується у розмірі 100 тис грн за кожен рік перебування таких осіб у місцях несвободи.

Крім того, 50,9 млн грн будуть спрямовані на виплату по 100 тис грн одноразової державної грошової допомоги звільненим із російського полону.