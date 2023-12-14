Правоохранители провели обыски в испанском имении бывшего одесского военкома Борисова — фото

Украинские правоохранители совместно с испанской полицией провели обыски в испанской недвижимости бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Одессы Евгения Борисова.

Обыск в имении Евгения Борисова в Испании

Против Борисова возбуждено уголовное производство по нескольким статьям по фактам незаконного обогащения.

В ходе расследования было установлено, что он приобрел два объекта недвижимости в городе Марбелья провинции Малага Королевства Испания.

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В декабре 2022 года Борисов купил дом по имени своей матери. Недвижимость стоила более 4 млн. евро, общей площадью 857 кв. м на земельном участке 1530 кв. м.

В феврале 2023 г. он приобрел вместе со своей женой офисное помещение стоимостью более 500 тыс. евро общей площадью 223,9 кв. м.

13 декабря 2023 года правоохранители провели обыски в приобретенной родственниками военком вилле и офисном помещении.

Оттуда изъяли документы, удостоверяющие право владения и распоряжения вышеуказанным имуществом членами его семьи.

На основании собранных доказательств и запроса ГБР компетентным органом Королевства Испания был арестован на эти виллу и офисное помещение.

В чем подозревают эксвоенкома Евгения Борисова

ГБР опубликовала ряд подозрений Борисова. Его подозревают:

в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых более чем на 6500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины);

в неявке своевременно на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);

в организации легализации средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209);

в превышении служебных полномочий и предоставление незаконных указаний подчиненным сотрудникам о необходимости положительного решения вопроса об избегании от призыва в ряды Вооруженных Сил Украины определенным им лицам за денежное вознаграждение;

в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.