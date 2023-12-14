Правоохоронці провели обшуки в іспанському маєтку колишнього одеського військкома Борисова — фото

Українські правоохоронці спільно з іспанською поліцією провели обшуки в іспанській нерухомості колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Одеси Євгена Борисова.

Обшук у маєтку Євгена Борисова в Іспанії

Проти Борисова порушено кримінальне провадження за декількома статтями за фактами незаконного збагачення.

Під час розслідування встановили, що він придбав два об’єкти нерухомості у місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія.

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У грудні 2022 року Борисов купи будинок на імʼя своєї матері. Нерухомість коштувала понад 4 млн євро, загальною площею 857 кв. м на земельній ділянці 1530 кв. м.

У лютому 2023 року він придбав разом зі своєю дружиною офісне приміщення вартістю понад 500 тис. євро загальною площею 223,9 кв. м.

13 грудня 2023 року правоохоронці провели обшуки у придбаній родичами військкома віллі та офісному приміщенні.

Звідти вилучили документи, які засвідчують право володіння та розпорядження вищевказаним майном членами його родини.

На підставі зібраних доказів та запиту ДБР компетентним органом Королівства Іспанія було накладено арешт на ці віллу та офісне приміщення.

У чому підозрюють ексвійськкома Євгена Борисова

ДБР опублікувала низку підозр Борисова. Його підозрюють:

у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більш ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України);

у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України);

в організації легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209);

у перевищенні службових повноважень та надання незаконних вказівок підлеглим співробітникам щодо необхідності позитивного розв'язання питання про уникнення від призову до лав Збройних Сил України визначеним ним особам за грошову винагороду;

в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.