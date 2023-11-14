Премьер Армении принял неожиданное решение на фоне конфликта с Кремлем

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно для всех отказался участвовать во встрече ОДКБ, которая должна пройти в Беларуси уже 23 ноября.
Пашинян продолжает демонстрировать свою злобу в отношении РФ
О решении лидера Армении первой сообщила пресс-служба нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Официальный Минск заявляет о том, что телефонный разговор политиков прошел по инициативе белорусского диктатора.
К примеру, во время него стороны обсудили вопросы организации сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Что интересно, пока официальный Ереван не объясняет, почему премьер-министр Армении принял столь неожиданное решение.
Сам политик тоже пока не комментировал свои действия.
Почему вспыхнул конфликт между Арменией и Россией
Главной причиной конфликта стала молниеносная операция Азербайджана с целью возвращения Нагорного Карабаха под свой контроль.
Команда Никола Пашиняна не скрывает, что возлагает именно на команду российского диктатора Владимира Путина ответственность не только за то, что размещенные в Карабахе "миротворцы" были абсолютно пассивны, но и за откровенное подыгрывание действиям Баку.
Российские власти не скрывают, что были взбешены после громких заявлений официального Еревана.
В Министерстве иностранных дел РФ публично раскритиковали последние действия премьера Армении Никола Пашиняна и даже объявили о "развороте от России".
Более того, премьер Армении Никол Пашинян также неожиданно начал утверждать, что Европейский Союз является ключевым партнером его страны, и она готова быть как можно ближе к ЕС.
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