Премьер Армении принял неожиданное решение на фоне конфликта с Кремлем

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно для всех отказался участвовать во встрече ОДКБ, которая должна пройти в Беларуси уже 23 ноября.

Пашинян продолжает демонстрировать свою злобу в отношении РФ

О решении лидера Армении первой сообщила пресс-служба нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Официальный Минск заявляет о том, что телефонный разговор политиков прошел по инициативе белорусского диктатора.

К примеру, во время него стороны обсудили вопросы организации сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Премьер-министр Пашинян сообщил президенту Беларуси (самопровозглашенному - ред.), что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ с пониманием отнесутся к этому решению, - сказано в сообщении. Поделиться

Что интересно, пока официальный Ереван не объясняет, почему премьер-министр Армении принял столь неожиданное решение.

Сам политик тоже пока не комментировал свои действия.

Почему вспыхнул конфликт между Арменией и Россией

Главной причиной конфликта стала молниеносная операция Азербайджана с целью возвращения Нагорного Карабаха под свой контроль.

Команда Никола Пашиняна не скрывает, что возлагает именно на команду российского диктатора Владимира Путина ответственность не только за то, что размещенные в Карабахе "миротворцы" были абсолютно пассивны, но и за откровенное подыгрывание действиям Баку.

Российские власти не скрывают, что были взбешены после громких заявлений официального Еревана.

В Министерстве иностранных дел РФ публично раскритиковали последние действия премьера Армении Никола Пашиняна и даже объявили о "развороте от России".

Более того, премьер Армении Никол Пашинян также неожиданно начал утверждать, что Европейский Союз является ключевым партнером его страны, и она готова быть как можно ближе к ЕС.