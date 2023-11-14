Прем'єр Вірменії ухвалив неочікуване рішення на тлі конфлікту з Кремлем

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян несподівано для всіх відмовився брати участь у зустрічі ОДКБ, яка повинна відбутися в Білорусі уже 23 листопада.

Пашинян продовжує демонструвати свою злість щодо РФ

Про рішення лідера Вірменії першою повідомила пресслужба нелегітимного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Офіційний Мінськ заявляє про те, що телефонна розмова політиків відбулася за ініціативи білоруського диктатора.

До прикладу, під час неї сторони обговорили питання щодо організації сесії Ради колективної безпеки ОДКБ.

Прем'єр-міністр Пашинян повідомив президенту Білорусі (самопроголошеному - ред.), що не зможе взяти участь у засіданні, і висловив сподівання, що партнери по ОДКБ з розумінням поставиться до цього рішення, - йдеться в повідомленні. Поширити

Що цікаво, поки офіційний Єреван не пояснює, чому прем'єр-міністр Вірменії ухвалив таке неочікуване рішення.

Сам політик також поки не коментував свої дії.

Чому спалахнув конфлікт між Вірменією та Росією

Головною причиною конфлікту стала блискавична операція Азербайджану з метою повернення Нагірного Карабаху під свій контроль.

Команда Нікола Пашиняна не приховує, що покладає саме на команду російського диктатора Володимира Путіна відповідальність не лише за те, що розміщені у Карабаху "миротворці" були абсолютно пасивними, але й за відверте підігравання діям Баку.

Російська влада не приховує, що була розлючена після гучних заяв офіційного Єревана.

У Міністерстві закордонних справ РФ публічно розкритикувало останні дії прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна й навіть оголосили про "розворот від Росії".

Ба більше, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян також несподівано почав стверджувати, що Європейський Союз є ключовим партнером його країни, і вона готова бути якнайближче до ЄС.