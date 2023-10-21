Психологи назвали простой жест, который охарактеризует вашу личность
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Психологи назвали простой жест, который охарактеризует вашу личность

кулак
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Источник:  ONLINE.UA

По словам психологов, то, как мы сжимаем кулак, может рассказать о том, кем мы являемся и какой у нас характер.

Чтобы узнать, какой личностью вы являетесь, просто сожмите кулак и ознакомьтесь с результатами этого интересного психологического теста.

Большой палец оказался плотно прижат к указательному, однако не изогнут

По словам психологов, подобный жест часто ассоциируется с гениальностью.

Подобные личности могут не только похвастаться глубокими знаниями, но и умеют рационально использовать свои навыки.

Они любят учиться и всегда пытаются узнать что-нибудь новое и интересное.

Их способность генерировать идеи помогает им быть креативными, не перегружая себя. Это естественный дар, которым они просто пользуются.

Большой палец оказался внутри под другими

Психологи обращают внимание на то, что этот жест указывает на привлекательность и красноречие, но также определенную интровертность.

Такие люди могут быть очень застенчивыми и неуверенными в себе в компании незнакомых людей.

Более того, они стараются избегать активного общения и шумных событий, однако любят общаться с близкими людьми.

Вы сжали пальцы в кулак и накрыли их большим пальцем сверху

Такой кулак характерен для креативных личностей. Вы - привлекательные и очаровательные личности, способные привлечь других к себе. Вы чувствуете внутреннюю уверенность и высокое самоуважение. Ваше усердие и умение быть лидером помогают вам отлично себя чувствовать в любом коллективе.

Несмотря на это, такие люди очень боятся неудач и критики со стороны окружения.

кулак
Фото: unsplash.com

Большой палец плотно прижат к указательному

Как отмечают психологи, такие люди всегда тянутся к новым знаниям и впечатлениям, они очень энергичны и нетерпеливы.

Их можно даже назвать авантюристами и храбрецами.

Для вас важно признание и принятие другими. Вы имеете сильное внутреннее влечение быть в центре внимания. Ваша энергия и уверенность делает вас лидером в любом коллективе. Вы склонны к зависимости от мнения окружающих и всегда ищете подтверждение своей собственной ценности через похвалы и одобрения.

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