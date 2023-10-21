Психологи назвали простой жест, который охарактеризует вашу личность

По словам психологов, то, как мы сжимаем кулак, может рассказать о том, кем мы являемся и какой у нас характер.
Чтобы узнать, какой личностью вы являетесь, просто сожмите кулак и ознакомьтесь с результатами этого интересного психологического теста.
Большой палец оказался плотно прижат к указательному, однако не изогнут
По словам психологов, подобный жест часто ассоциируется с гениальностью.
Подобные личности могут не только похвастаться глубокими знаниями, но и умеют рационально использовать свои навыки.
Они любят учиться и всегда пытаются узнать что-нибудь новое и интересное.
Большой палец оказался внутри под другими
Психологи обращают внимание на то, что этот жест указывает на привлекательность и красноречие, но также определенную интровертность.
Такие люди могут быть очень застенчивыми и неуверенными в себе в компании незнакомых людей.
Более того, они стараются избегать активного общения и шумных событий, однако любят общаться с близкими людьми.
Вы сжали пальцы в кулак и накрыли их большим пальцем сверху
Несмотря на это, такие люди очень боятся неудач и критики со стороны окружения.
Большой палец плотно прижат к указательному
Как отмечают психологи, такие люди всегда тянутся к новым знаниям и впечатлениям, они очень энергичны и нетерпеливы.
Их можно даже назвать авантюристами и храбрецами.
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