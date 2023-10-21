Психологи назвали простий жест, який охарактеризує вашу особистість
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Психологи назвали простий жест, який охарактеризує вашу особистість

кулак
Джерело:  ONLINE.UA

За словами психологів, те, у який спосіб ми стискаємо кулак, може розповісти про те, ким ми є та який у нас характер.

Щоб дізнатися, якою особистістю ви є, просто стисніть кулак та ознайомтеся з результатами цього цікавого психологічно тесту.

Великий палець виявився щільно притиснутий до вказівного, однак не зігнутий

За словами психологів, такий жест часто асоціюється з геніальністю.

Подібні особистості не лише можуть похизуватися глибокими знаннями, але й вміють раціонально використовувати свої навички.

Вони обожнюють навчатися й завжди намагаються дізнатися щось нове та цікаве.

Також їхня здатність генерувати ідеї допомагає їм бути креативними, не перенавантажуючи себе. Це природній дар, яким вони легко користуються.

Великий палець опинився всередині під іншими

Психологи звертають увагу на те, що цей жест вказує на привабливість та красномовство, однак також певну інтровертність.

Такі люди можуть бути вкрай сором'язливими та невпевненими в собі в компанії незнайомих людей.

Ба більше, вони намагаються уникати активного спілкування і галасливих подій, однак люблять спілкуватися з близькими людьми.

Ви стиснули пальці в кулак та накрили їх великим пальцем зверху

Такий кулак характерний для креативних особистостей. Ви відзначаєтеся як привабливі та чарівні особи, які здатні привернути інших до себе. Ви відчуваєте внутрішню впевненість і маєте високе самоповагу. Ваша старанність і вміння бути лідером допомагають вам виявитися в будь-якому колективі.

Попри це, такі люди дуже бояться невдач та критики з боку оточення.

кулак
Фото: unsplash.com

Великий палець щільно притиснутий до вказівного

Як зазначають психологи, такі люди завжди тягнуться до нових знань та вражень, вони вкрай енергійні та нетерплячі.

Їх можна навіть назвати авантюристами та сміливцями.

Для вас важливе визнання та прийняття іншими. Ви маєте сильний внутрішній потяг бути в центрі уваги. Ваша енергія та впевненість роблять вас лідером у будь-якому колективі. Ви маєте схильність до залежності від думки оточуючих і завжди шукаєте підтвердження своєї власної цінності через похвали та схвалення.

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