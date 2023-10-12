Работа Linktree официально заблокирована. Чем его заменить
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Технологии
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Работа Linktree официально заблокирована. Чем его заменить

Linktree
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Источник:  dev.ua

Государственная служба специальной связи и защиты информации распорядилась заблокировать несколько сайтов, среди которых оказался сайт сервиса Linktree.

Почему заблокировали Linktree

Linktree – онлайн-сервис генерации мультиссылок, разработанный Алексом Заккариа, Энтони Заккариа и Ником Хамфрисом со штаб-квартирой в Мельбурне, Австралия.

Сервис основан в 2016 году и служит страницей для размещения всех связанных ссылок особы или компании в социальных сетях.

Причиной бана называют военное положение и особенности управления телекомсетями во время военного положения, пишет dev.

Также отмечается, что блокировка доступа к сайтам осуществляется согласно обращениям Департамента киберполиции. Другую причину ведомство не сообщило.

Пока сайт некоторые интернет-провайдеры уже заблокировали сайт. Однако сам сервис работает в Instagram.

Распоряжение Госсвязи

Чем заменить Linktree

Чем можно заменить сервис Linktree:

  • можно дать ссылку на страницу в Quicknote или Notion.

  • попробуйте украинский mssg.me.

  • или пользуйтесь сервисами ChokoLink и Link.peak.

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Категория
Технологии
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