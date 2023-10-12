Роботу Linktree офіційно заблоковано. Чим його замінити

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації розпорядилася заблокували кілька сайтів, серед яких опинився сайт сервісу Linktree.
Чому заблокували Linktree
Linktree — онлайн-сервіс генерації мультипосилань, розроблений Алексом Заккаріа, Ентоні Заккаріа та Ніком Хамфрісом зі штаб-квартирою в Мельбурні, Австралія.
Сервіс заснований у 2016 році, і служить сторінкою для розміщення всіх пов’язаних посилань особи чи компанії в соціальних мережах.
Причиною бану називають воєнний стан та особливості управління телеком-мережами під час воєнного стану, пише dev.
Також зазначається, що блокування доступу до сайтів здійснюється згідно зі зверненнями Департаменту кіберполіції. Іншої причини відомство не повідомило.
Наразі сайт деякі інтернет-провайдери вже заблокували сайт. Проте сам сервіс працює в Instagram.
Чим замінити Linktree
Чим можна замінити сервіс Linktree:
можна дати посилання на сторінку в Quicknote або Notion.
спробуйте український mssg.me.
або ж користуйтеся сервісами ChokoLink та Link.peak.
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