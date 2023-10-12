Роботу Linktree офіційно заблоковано. Чим його замінити
Категорія
Технології
Дата публікації

Роботу Linktree офіційно заблоковано. Чим його замінити

Linktree
Джерело:  dev.ua

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації розпорядилася заблокували кілька сайтів, серед яких опинився сайт сервісу Linktree.

Чому заблокували Linktree

Linktree — онлайн-сервіс генерації мультипосилань, розроблений Алексом Заккаріа, Ентоні Заккаріа та Ніком Хамфрісом зі штаб-квартирою в Мельбурні, Австралія.

Сервіс заснований у 2016 році, і служить сторінкою для розміщення всіх пов’язаних посилань особи чи компанії в соціальних мережах.

Причиною бану називають воєнний стан та особливості управління телеком-мережами під час воєнного стану, пише dev.

Також зазначається, що блокування доступу до сайтів здійснюється згідно зі зверненнями Департаменту кіберполіції. Іншої причини відомство не повідомило.

Наразі сайт деякі інтернет-провайдери вже заблокували сайт. Проте сам сервіс працює в Instagram.

Розпорядження Держспезв’язку

Чим замінити Linktree

Чим можна замінити сервіс Linktree:

  • можна дати посилання на сторінку в Quicknote або Notion.

  • спробуйте український mssg.me.

  • або ж користуйтеся сервісами ChokoLink та Link.peak.

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