Работа вместо выплат. Минсоцполитики предлагает новый подход к украинцам с инвалидностью
Категория
Экономика
Дата публикации

Работа вместо выплат. Минсоцполитики предлагает новый подход к украинцам с инвалидностью

Работа вместо выплат. Минсоцполитики предлагает новый подход к украинцам с инвалидностью
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Источник:  Укринформ

Выплаты гражданам с инвалидностью в Украине могут быть заменены экономической самостоятельностью.

Украина сменит приоритеты в отношении людей с инвалидностью

В Украине хотят предоставить людям с инвалидностью больше экономической самостоятельности вместо обычных соцвыплат.

Об этом сообщает министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

По словам топ-чиновницы, из-за войны количество людей с инвалидностью будет стремительно расти. Поэтому государство должно изменять направление своей помощи таким людям.

Надо ставить вопрос: все ли виды социальной поддержки мы должны сохранять на прежнем уровне? Например, если человек прошел качественную реабилитацию, мы обеспечили его протезом, переобучением, помогли обустроить, с учетом его особых потребностей, жилье и рабочее место, и, если он хочет работать, предоставили ему работу, которая приносит 10-20 тысяч гривен. есть ли смысл выплачивать ей пенсию в 2 тысячи гривен и ограничивать в трудовых правах? – говорит министр.

По ее мнению, лучше потратить средства на то, чтобы помочь человеку с сопровождением на рабочем месте, которое необходимо обустроить с учетом всех нужд личности с инвалидностью.

Думаю, лучше вместо мизерной выплаты предоставить человеку качественную социальную услугу и обеспечить ее экономическую самостоятельность. Это гораздо эффективнее, – подчеркнула Жолнович.

Она также добавила, что из-за войны средний возраст человека с инвалидностью в Украине снижается.

Пенсия по инвалидности военным

Напомним, военнослужащие в случае получения инвалидности могут оформить пенсионные выплаты. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, в который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.

Пенсии военнослужащим назначаются в случае наступления инвалидности:

  • в период прохождения службы;

  • или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;

  • или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.

Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.

Причинная связь инвалидности с прохождением военной службы может быть следующих видов: связанной с защитой Родины, связанной с исполнением обязанностей военной службы, связанной с прохождением военной службы.

Отмечается, что лицам с инвалидностью в результате войны, связанной с защитой Родины или исполнением обязанностей военной службы, пенсия назначается в размерах от суммы денежного довольствия: I группа – 100 %, II группа – 80 %, ІІІ группа – 60 %. Другим лицам с инвалидностью, связанной с прохождением военной службы, пенсия назначается в таких размерах от суммы денежного довольствия: I группа – 70%, II группа – 60%, ІІІ группа – 40%.

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