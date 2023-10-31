Работа вместо выплат. Минсоцполитики предлагает новый подход к украинцам с инвалидностью

Выплаты гражданам с инвалидностью в Украине могут быть заменены экономической самостоятельностью.
Украина сменит приоритеты в отношении людей с инвалидностью
В Украине хотят предоставить людям с инвалидностью больше экономической самостоятельности вместо обычных соцвыплат.
Об этом сообщает министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.
По словам топ-чиновницы, из-за войны количество людей с инвалидностью будет стремительно расти. Поэтому государство должно изменять направление своей помощи таким людям.
По ее мнению, лучше потратить средства на то, чтобы помочь человеку с сопровождением на рабочем месте, которое необходимо обустроить с учетом всех нужд личности с инвалидностью.
Она также добавила, что из-за войны средний возраст человека с инвалидностью в Украине снижается.
Пенсия по инвалидности военным
Напомним, военнослужащие в случае получения инвалидности могут оформить пенсионные выплаты. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, в который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.
Пенсии военнослужащим назначаются в случае наступления инвалидности:
в период прохождения службы;
или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;
или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.
Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.
Причинная связь инвалидности с прохождением военной службы может быть следующих видов: связанной с защитой Родины, связанной с исполнением обязанностей военной службы, связанной с прохождением военной службы.
Отмечается, что лицам с инвалидностью в результате войны, связанной с защитой Родины или исполнением обязанностей военной службы, пенсия назначается в размерах от суммы денежного довольствия: I группа – 100 %, II группа – 80 %, ІІІ группа – 60 %. Другим лицам с инвалидностью, связанной с прохождением военной службы, пенсия назначается в таких размерах от суммы денежного довольствия: I группа – 70%, II группа – 60%, ІІІ группа – 40%.
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