Робота замість виплат. Мінсоцполітики пропонує новий підхід до українців з інвалідністю

Виплати громадянам з інвалідністю в Україні можуть замінити економічною самостійністю.
Україна змінить пріоритети щодо людей з інвалідністю
В Україні хочуть надати людям з інвалідністю більше економічної самостійності замість звичайних соцвиплат.
Про це повідомляє міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.
За словами топчиновниці, через війну кількість людей з інвалідністю буде стрімко зростати. Тому держава повинна змінювати напрямок своєї допомоги таким людям.
На її думку, краще витратити кошти на те, щоб допомогти людині із супроводом на робочому місці, яке необхідно облаштувати з урахуванням усіх потреб особи з інвалідністю.
Вона також додала, що через війну середній вік людини з інвалідністю в Україні знижується.
Пенсія по інвалідності військовим
Нагадаємо, військовослужбовці у разі отримання інвалідності можуть оформити пенсійні виплати. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.
Пенсії військовослужбовцям призначаються у разі настання інвалідності:
у період проходження служби;
або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.
Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.
Причинний зв’язок інвалідності з проходженням військової служби може бути таких видів: пов’язаної із захистом Батьківщини, пов’язаної з виконанням обов’язків військової служби, пов’язаної з прохолодженням військової служби.
Зазначається, що особам з інвалідністю внаслідок війни, яка пов’язана із захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби, пенсія призначається в таких розмірах від суми грошового забезпечення: І група – 100 %, II група – 80 %, ІІІ група – 60 %. Іншим особам з інвалідністю, пов’язаною з проходженням військової служби, пенсія призначається в таких розмірах від суми грошового забезпечення: І група – 70%, II група – 60%, ІІІ група – 40 %.
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