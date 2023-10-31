Робота замість виплат. Мінсоцполітики пропонує новий підхід до українців з інвалідністю

Виплати громадянам з інвалідністю в Україні можуть замінити економічною самостійністю.

Україна змінить пріоритети щодо людей з інвалідністю

В Україні хочуть надати людям з інвалідністю більше економічної самостійності замість звичайних соцвиплат.

Про це повідомляє міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

За словами топчиновниці, через війну кількість людей з інвалідністю буде стрімко зростати. Тому держава повинна змінювати напрямок своєї допомоги таким людям.

Треба порушувати питання: чи всі види соціальної підтримки ми маємо зберігати на колишньому рівні? Наприклад, якщо людина пройшла якісну реабілітацію, ми забезпечили її протезом, перенавчанням, допомогли облаштувати, з урахуванням її особливих потреб, помешкання й робоче місце, і, якщо вона хоче працювати, надали їй роботу, яка приносить 10-20 тисяч гривень, то чи є сенс виплачувати їй пенсію у 2 тисячі гривень та обмежувати у трудових правах? – каже міністерка. Поширити

На її думку, краще витратити кошти на те, щоб допомогти людині із супроводом на робочому місці, яке необхідно облаштувати з урахуванням усіх потреб особи з інвалідністю.

Вважаю, краще замість мізерної виплати надати людині якісну соціальну послугу й забезпечити її економічну самостійність. Це набагато ефективніше, – наголосила Жолнович. Поширити

Вона також додала, що через війну середній вік людини з інвалідністю в Україні знижується.

Пенсія по інвалідності військовим

Нагадаємо, військовослужбовці у разі отримання інвалідності можуть оформити пенсійні виплати. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.

Пенсії військовослужбовцям призначаються у разі настання інвалідності:

у період проходження служби;

або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.

Причинний зв’язок інвалідності з проходженням військової служби може бути таких видів: пов’язаної із захистом Батьківщини, пов’язаної з виконанням обов’язків військової служби, пов’язаної з прохолодженням військової служби.

Зазначається, що особам з інвалідністю внаслідок війни, яка пов’язана із захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби, пенсія призначається в таких розмірах від суми грошового забезпечення: І група – 100 %, II група – 80 %, ІІІ група – 60 %. Іншим особам з інвалідністю, пов’язаною з проходженням військової служби, пенсія призначається в таких розмірах від суми грошового забезпечення: І група – 70%, II група – 60%, ІІІ група – 40 %.