Рада легализовала медицинский каннабис

В Украине легализовали медицинский каннабис

Нардеп Железняк опубликовал фото экрана в Раде с результатами голосования по законопроекту во втором чтении.

"Слуга Народа" дала 178 голосов, "Голос" - 19, "Платформа за жизнь и мир" - 10, "Восстановление Украины" - 12, "За Будущее" - 7, "Доверие" - 12.

Никто из фракций "ЕС" и "Батькивщина" не поддержал этот законопроект. Всего за проголосовало 238 народных депутатов.

Закон вводится в действие через полгода после его опубликования. Поэтому это второе полугодие 2024-го года, - написал Железняк. Поделиться

Что этому предшествовало

Украина идет долгий и постепенный путь к легализации медицинского каннабиса, используемого в производстве лекарств. Теперь, после принятия законопроекта, правительству предоставляется срок шесть месяцев, за который оно должно разработать все подзаконные акты, приказы, чтобы этот закон заработал.

Перед этим народные депутаты Верховной Рады Украины внесли 882 поправки в законопроект №7457 о легализации медицинского каннабиса.

В июле Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении.

Парламентский комитет по здоровью нации рекомендовал к принятию законопроект о легализации медицинского каннабиса во втором чтении с изменениями.

Заметим, что медицинский каннабис будет отпускаться только по электронному рецепту, в свободной продаже его не будет. И что также важно: законопроектом прямо запрещен рекреационный каннабис.

Препараты на основе каннабиса используются для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств. Также при лечении отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза.

Кроме того, его применяют для облегчения боли и страданий тяжелобольным и паллиативным больным, в том числе онкологическим больным и пациентам с ВИЧ. Вместе медицинский каннабис можно применять для облегчения самочувствия пациентов при болезни Альцгеймера, боковом амиотрофическом склерозе, сильной хронической боли и тошноте.