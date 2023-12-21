Рада легалізувала медичний канабіс

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу.

В Україні легалізували медичний канабіс

Нардеп Железняк опублікував фото екрану в Раді із результатами голосування за законопроєкт у другому читанні.

"Слуга Народу" дала 178 голосів, "Голос" - 19, "Платформа за життя та мир" - 10, "Відновлення України" - 12, "За Майбутнє" - 7, "Довіра" - 12.

Ніхто із фракцій "ЄС" і "Батьківщина" не підтримав цей законопроєкт. Усього за проголосували 238 народних депутатів.

Закон вводиться в дію через півроку після його опублікування. Тому це десь друге півріччя 2024-го року, - написав Железняк. Поширити

Що цьому передувало

Україна йде довгий і поступовий шлях до легалізації медичного канабісу, який використовується у виробництва ліків. Тепер, після ухвалення законопроєкту уряду надається термін шість місяців, за який він має розробити всі підзаконні акти, накази, щоб цей закон запрацював.

Перед цим народні депутати Верховної Ради України внесли 882 поправки до законопроєкту №7457 про легалізацію медичного канабісу.

В липні Верховна Рада ухвалила цей законопроект у першому читанні.

Парламентський комітет з питань здоров’я нації рекомендував до ухвалення законопроєкт про легалізацію медичного канабісу у другому читанні зі змінами.

Зауважимо, що медичний канабіс буде відпускатися тільки за електронним рецептом, у вільному продажі його не буде. І що також важливо: законопроектом прямо заборонений рекреаційний канабіс.

Препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Також при лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу.

Крім того, його застосовують для полегшення болю та страждань важкохворим та паліативним хворим, в тому числі онкологічним хворим і пацієнтам з ВІЛ. Разом медичний канабіс можна застосовувати для полегшення самопочуття пацієнтів при хворобі Альцгеймера, бічному аміотрофічному склерозі, сильному хронічному болю та нудоті.