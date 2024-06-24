Разведка Британии назвала количество заключенных в РФ, которых завербовали для войны против Украины

С февраля 2022 года общее количество заключенных в России уменьшилось по меньшей мере на 150 000 человек. По всей вероятности, большинство этих заключенных были освобождены в обмен на согласие воевать в Украине.
Главные тезисы
- С февраля 2022 года общее количество заключенных в России уменьшилось по меньшей мере на 150 000 человек, большинство из которых, возможно, были завербованы для боевых действий в Украине.
- ПВК, основанная Евгением Пригожиным, завербовала более 48 000 заключенных, из которых более 17 000 погибли в боях, но после смерти Пригожина компанию возглавляет его сын и командует Лотосом.
- ППК "Вагнер" отступила с линии фронта в Украине, но сохраняет развертывание в Беларуси, Мали и Центральноафриканской Республике по данным британской разведки.
- Согласно Financial Times, в России могут объявить новую волну
- частичной мобилизации
- с целью увеличить размер оккупационной армии на 15%, но необходимость новых резервов может ограничить возможности проведения наступательных операций.
Какое количество заключенных в РФ, которых завербовали для войны против Украины
В ведомстве отметили, что практику вербовки заключенных для службы в Украине основал Евгений Пригожин. Его ПИК завербовало более 48 000 заключенных, более 17 000 из которых впоследствии погибли в бою.
Британское оборонное ведомство отмечает, что в мае 2023 подразделения ППК «Вагнер» отошли с линии фронта в Украине.
Мобилизация в России
Как пишет Financial Times, до конца 2024 года - начала 2025-го в России могут объявить новую волну "долевой мобилизации".
Несмотря на тяжелые потери, оккупационная армия сейчас на 15% больше, чем к моменту начала полномасштабной войны. Финансовые стимулы, поднявшие зарплаты военных до беспрецедентного уровня, сыграли наибольшую роль в убеждении россияне пойти воевать.
Институт изучения войны подсчитал, что пополнение оккупационной армии новобранцами не позволит РФ проводить масштабные наступательные операции летом по нескольким направлениям. Новые резервы не могут действовать как силы проникновения первого или второго эшелонов.
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