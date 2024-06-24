Разведка Британии назвала количество заключенных в РФ, которых завербовали для войны против Украины

С февраля 2022 года общее количество заключенных в России уменьшилось по меньшей мере на 150 000 человек. По всей вероятности, большинство этих заключенных были освобождены в обмен на согласие воевать в Украине.

Какое количество заключенных в РФ, которых завербовали для войны против Украины

В ведомстве отметили, что практику вербовки заключенных для службы в Украине основал Евгений Пригожин. Его ПИК завербовало более 48 000 заключенных, более 17 000 из которых впоследствии погибли в бою.

Хотя Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе 23 августа 2023, его частная военная компания пережила его, теперь ею руководит его сын Павел Пригожин, а командует Антон «Лотос» Елизаров, — говорится в сообщении. Поделиться

Британское оборонное ведомство отмечает, что в мае 2023 подразделения ППК «Вагнер» отошли с линии фронта в Украине.

На смену им пришли чеченцы и иррегулярные силы Добровольческого корпуса Минобороны России. В то время как Африканский корпус МО РФ заменил подразделения Вагнера в Сирии и Ливии в конце 2023 года и в начале 2024 года соответственно. Тем не менее, «Вагнер» сохраняет независимое развертывание в Беларуси, Мали и Центральноафриканской Республике, отмечает британская разведка. Поделиться

Мобилизация в России

Как пишет Financial Times, до конца 2024 года - начала 2025-го в России могут объявить новую волну "долевой мобилизации".

Несмотря на тяжелые потери, оккупационная армия сейчас на 15% больше, чем к моменту начала полномасштабной войны. Финансовые стимулы, поднявшие зарплаты военных до беспрецедентного уровня, сыграли наибольшую роль в убеждении россияне пойти воевать.

Институт изучения войны подсчитал, что пополнение оккупационной армии новобранцами не позволит РФ проводить масштабные наступательные операции летом по нескольким направлениям. Новые резервы не могут действовать как силы проникновения первого или второго эшелонов.