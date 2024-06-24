Розвідка Британії назвала кількість ув’язнених в РФ, яких завербували для війни проти України
Категорія
Світ
Дата публікації

Розвідка Британії назвала кількість ув’язнених в РФ, яких завербували для війни проти України

Міноборони Британії
рф

З лютого 2022 року загальна кількість ув’язнених у Росії зменшилася щонайменше на 150 000 осіб. Цілком ймовірно, що більшість цих в'язнів були звільнені в обмін на згоду воювати в Україні.

Головні тези:

  • З лютого 2022 року загальна кількість ув’язнених у Росії зменшилася щонайменше на 150 000 осіб, більшість з яких можливо були завербовані для бойових дій в Україні.
  • ПВК, заснована Євгеном Пригожиним, завербувала понад 48 000 ув’язнених, з яких понад 17 000 загинули в боях, але після смерті Пригожина компанію очолює його син та командує Лотос.
  • ПВК «Вагнер» відступила з лінії фронту в Україні, але зберігає розгортання в Білорусі, Малі та Центральноафриканській Республіці за даними британської розвідки.
  • Згідно Financial Times, у Росії можуть оголосити нову хвилю
  • часткової мобілізації
  • з ціллю збільшити розмір окупаційної армії на 15%, але необхідність в нових резервах може обмежити можливості проведення наступальних операцій.

Яку кількість ув’язнених в РФ, яких завербували для війни проти України

У відомстві зауважили, що практику вербування ув’язнених для служби в Україні започаткував Євген Пригожин. Його ПВК завербувало понад 48 000 ув’язнених, понад 17 000 з яких згодом загинули в бою.

Хоча Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року, його приватна військова компанія пережила його, тепер нею керує його син Павло Пригожин, а командує Антон «Лотос» Єлізаров, — йдеться у повідомленні.

Британське оборонне відомство зауважує, що у травні 2023 року підрозділи ПВК «Вагнер» відійшли з лінії фронту в Україні.

На зміну їм прийшли чеченці та іррегулярні сили Добровольчого корпусу Міноборони Росії. В той час як Африканський корпус МО РФ замінив підрозділи «Вагнера» в Сирії та Лівії наприкінці 2023 року і на початку 2024 року відповідно. Тим не менш, «Вагнер» зберігає незалежне розгортання в Білорусі, Малі і Центральноафриканській Республіці, — зазначає британська розвідка.

Мобілізація у Росії

Як пише Financial Times, до кінця 2024 року — початку 2025-го у Росії можуть оголосити нову хвилю "часткової мобілізації".

Попри важкі втрати, окупаційна армія зараз на 15% більша, ніж на момент початку повномасштабної війни. Фінансові стимули, які підняли зарплати військових до безпрецедентного рівня, зіграли найбільшу роль у переконанні росіяни піти воювати.

Інститут вивчення війни підрахував, що поповнення окупаційної армії новобранцями не дозволить РФ проводити масштабні наступальні операції влітку на кількох напрямках. Нові резерви не зможуть діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Мобілізація остаточно підірвала економіку РФ
Мобілізація остаточно підірвала економіку РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи вплине примусова мобілізація РФ юнаків на Донбасі на ситуацію на фронті — відповідь експерта
Чи вплине примусова мобілізація РФ юнаків на Донбасі на ситуацію на фронті — відповідь експерта
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чи може мобілізація у РФ переломити хід війни — пояснення ГУР
Чи може мобілізація у РФ переломити хід війни — пояснення ГУР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?