Розвідка Британії назвала кількість ув’язнених в РФ, яких завербували для війни проти України

З лютого 2022 року загальна кількість ув’язнених у Росії зменшилася щонайменше на 150 000 осіб. Цілком ймовірно, що більшість цих в'язнів були звільнені в обмін на згоду воювати в Україні.

Яку кількість ув’язнених в РФ, яких завербували для війни проти України

У відомстві зауважили, що практику вербування ув’язнених для служби в Україні започаткував Євген Пригожин. Його ПВК завербувало понад 48 000 ув’язнених, понад 17 000 з яких згодом загинули в бою.

Хоча Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року, його приватна військова компанія пережила його, тепер нею керує його син Павло Пригожин, а командує Антон «Лотос» Єлізаров, — йдеться у повідомленні. Поширити

Британське оборонне відомство зауважує, що у травні 2023 року підрозділи ПВК «Вагнер» відійшли з лінії фронту в Україні.

На зміну їм прийшли чеченці та іррегулярні сили Добровольчого корпусу Міноборони Росії. В той час як Африканський корпус МО РФ замінив підрозділи «Вагнера» в Сирії та Лівії наприкінці 2023 року і на початку 2024 року відповідно. Тим не менш, «Вагнер» зберігає незалежне розгортання в Білорусі, Малі і Центральноафриканській Республіці, — зазначає британська розвідка. Поширити

Мобілізація у Росії

Як пише Financial Times, до кінця 2024 року — початку 2025-го у Росії можуть оголосити нову хвилю "часткової мобілізації".

Попри важкі втрати, окупаційна армія зараз на 15% більша, ніж на момент початку повномасштабної війни. Фінансові стимули, які підняли зарплати військових до безпрецедентного рівня, зіграли найбільшу роль у переконанні росіяни піти воювати.

Інститут вивчення війни підрахував, що поповнення окупаційної армії новобранцями не дозволить РФ проводити масштабні наступальні операції влітку на кількох напрямках. Нові резерви не зможуть діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів.