Розвідка Британії назвала кількість ув’язнених в РФ, яких завербували для війни проти України

З лютого 2022 року загальна кількість ув’язнених у Росії зменшилася щонайменше на 150 000 осіб. Цілком ймовірно, що більшість цих в'язнів були звільнені в обмін на згоду воювати в Україні.
Головні тези:
- З лютого 2022 року загальна кількість ув’язнених у Росії зменшилася щонайменше на 150 000 осіб, більшість з яких можливо були завербовані для бойових дій в Україні.
- ПВК, заснована Євгеном Пригожиним, завербувала понад 48 000 ув’язнених, з яких понад 17 000 загинули в боях, але після смерті Пригожина компанію очолює його син та командує Лотос.
- ПВК «Вагнер» відступила з лінії фронту в Україні, але зберігає розгортання в Білорусі, Малі та Центральноафриканській Республіці за даними британської розвідки.
- Згідно Financial Times, у Росії можуть оголосити нову хвилю
- часткової мобілізації
- з ціллю збільшити розмір окупаційної армії на 15%, але необхідність в нових резервах може обмежити можливості проведення наступальних операцій.
Яку кількість ув’язнених в РФ, яких завербували для війни проти України
У відомстві зауважили, що практику вербування ув’язнених для служби в Україні започаткував Євген Пригожин. Його ПВК завербувало понад 48 000 ув’язнених, понад 17 000 з яких згодом загинули в бою.
Британське оборонне відомство зауважує, що у травні 2023 року підрозділи ПВК «Вагнер» відійшли з лінії фронту в Україні.
Мобілізація у Росії
Як пише Financial Times, до кінця 2024 року — початку 2025-го у Росії можуть оголосити нову хвилю "часткової мобілізації".
Попри важкі втрати, окупаційна армія зараз на 15% більша, ніж на момент початку повномасштабної війни. Фінансові стимули, які підняли зарплати військових до безпрецедентного рівня, зіграли найбільшу роль у переконанні росіяни піти воювати.
Інститут вивчення війни підрахував, що поповнення окупаційної армії новобранцями не дозволить РФ проводити масштабні наступальні операції влітку на кількох напрямках. Нові резерви не зможуть діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів.
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