Разведка Британия зафиксировала чрезвычайные проблемы армии РФ

Что важно знать о "Шторм-Z"

Иностранные разведчики обращают внимание, что страна-агрессорка в большинстве случаев продолжает полагаться на подразделения "Шторм-Z" с целью проведения локальных наступательных операций в Украине.

Согласно данным британских разведчиков, эти группы размером с роту, по всей вероятности, были впервые развернуты еще в прошлом году.

Вероятно, Россия изначально рассматривала их как относительно элитные подразделения, которые могут перехватить тактическую инициативу. Однако, по крайней мере, с весны 2023 года "Шторм-Z" фактически превратились в штрафные батальоны, укомплектованные осужденными и военнослужащими регулярных войск, привлеченными к дисциплинарной ответственности, - сказано в сообщении. Поделиться

Что важно понимать, этим подразделениям предоставляют самый низкий приоритет в материально-техническом и медицинском обеспечении, однако все же им много раз приказывали проводить наступления.

Министерство обороны Великобритании обращает внимание на то, что солдаты РФ часто вели эффективную оборону.

Однако существование “Шторм-Z” подчеркивает чрезвычайные проблемы, с которыми сталкивается Россия в создании боевой пехоты, способной проводить эффективные наступательные операции. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/SbVZv1JTOD — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 24, 2023

Разведка Британии оценила потери армии РФ в войне против Украины

Недавно британские разведчики заявили, что потери страны-агрессорки погибшими и тяжелоранеными составляют до 190 тысяч военных, а с учетом раненых, способных вернуться на поле боя после выздоровления – до 290 тысяч человек.

Что важно понимать, это количество не включает Группу “Вагнера” и их батальоны узников, воевавших в Бахмуте.

Недавно Минобороны Британии также сообщало, что страна-агрессорка потеряла, по меньшей мере, половину своих воздушно-десантных войск во время захватнической войны против Украины. Речь идет о примерно 15 тысячах человек.