Разведка Британия зафиксировала чрезвычайные проблемы армии РФ

По словам британских разведчиков, существование “Шторм-Z” является демонстрацией чрезвычайных проблем российской армии.
Что важно знать о "Шторм-Z"
Иностранные разведчики обращают внимание, что страна-агрессорка в большинстве случаев продолжает полагаться на подразделения "Шторм-Z" с целью проведения локальных наступательных операций в Украине.
Согласно данным британских разведчиков, эти группы размером с роту, по всей вероятности, были впервые развернуты еще в прошлом году.
Что важно понимать, этим подразделениям предоставляют самый низкий приоритет в материально-техническом и медицинском обеспечении, однако все же им много раз приказывали проводить наступления.
Министерство обороны Великобритании обращает внимание на то, что солдаты РФ часто вели эффективную оборону.
Разведка Британии оценила потери армии РФ в войне против Украины
Недавно британские разведчики заявили, что потери страны-агрессорки погибшими и тяжелоранеными составляют до 190 тысяч военных, а с учетом раненых, способных вернуться на поле боя после выздоровления – до 290 тысяч человек.
Что важно понимать, это количество не включает Группу “Вагнера” и их батальоны узников, воевавших в Бахмуте.
Недавно Минобороны Британии также сообщало, что страна-агрессорка потеряла, по меньшей мере, половину своих воздушно-десантных войск во время захватнической войны против Украины. Речь идет о примерно 15 тысячах человек.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-