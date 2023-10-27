Розвідка Британія зафіксувала надзвичайні проблеми армії РФ

Що важливо знати про "Шторм-Z"

Іноземні розвідники звертають увагу на те, що країна-агресорка у більшості випадків продовжує покладатися на підрозділи "Шторм-Z" з метою проведення локальних наступальних операцій в Україні.

Згідно з даними британських розвідників, ці групи розміром з роту, цілком ймовірно, були вперше розгорнуті ще минулого року.

Ймовірно, Росія спочатку розглядала їх як відносно елітні підрозділи, які можуть перехопити тактичну ініціативу. Однак принаймні з весни 2023 року "Шторм-Z" фактично перетворилися на штрафні батальйони, укомплектовані засудженими та військовослужбовцями регулярних військ, притягнутими до дисциплінарної відповідальності, - йдеться в повідомленні. Поширити

Що важливо розуміти, цим підрозділам надають найнижчий пріоритет у матеріально-технічному та медичному забезпеченні, однак все-таки їм багато разів наказували проводити наступи.

Міністерство оборони Великої Британії звертає увагу на те, що солдати РФ часто вели ефективну оборону.

Однак існування "Шторм-Z" підкреслює надзвичайні проблеми, з якими стикається Росія у створенні бойової піхоти, здатної проводити ефективні наступальні операції, - йдеться в повідомленні. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/SbVZv1JTOD — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 24, 2023

Розвідка Британії оцінила втрати армії РФ у війні проти України

Нещодавно британські розвідники нещодавно заявили, що втрати країни-агресорки загиблими і важкопораненими складають до 190 тисяч військових, а з урахуванням поранених, які здатні повернутись на поле бою після одужання – до 290 тисяч осіб.

Що важливо розуміти, ця кількість не включає групу Вагнера та їхні батальйони в’язнів, які воювали в Бахмуті.

Нещодавно Міноборони Британії також повідомляло, що країна-агресорка втратила щонайменше половину своїх повітряно-десантних військ під час загарбницької війни проти Україн. Йдеться про приблизно 15 тисяч осіб.