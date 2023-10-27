Розвідка Британія зафіксувала надзвичайні проблеми армії РФ

За словами британських розвідників, існування "Шторм-Z" є демонстрацією надзвичайних проблем російської армії.
Що важливо знати про "Шторм-Z"
Іноземні розвідники звертають увагу на те, що країна-агресорка у більшості випадків продовжує покладатися на підрозділи "Шторм-Z" з метою проведення локальних наступальних операцій в Україні.
Згідно з даними британських розвідників, ці групи розміром з роту, цілком ймовірно, були вперше розгорнуті ще минулого року.
Що важливо розуміти, цим підрозділам надають найнижчий пріоритет у матеріально-технічному та медичному забезпеченні, однак все-таки їм багато разів наказували проводити наступи.
Міністерство оборони Великої Британії звертає увагу на те, що солдати РФ часто вели ефективну оборону.
Розвідка Британії оцінила втрати армії РФ у війні проти України
Нещодавно британські розвідники нещодавно заявили, що втрати країни-агресорки загиблими і важкопораненими складають до 190 тисяч військових, а з урахуванням поранених, які здатні повернутись на поле бою після одужання – до 290 тисяч осіб.
Що важливо розуміти, ця кількість не включає групу Вагнера та їхні батальйони в’язнів, які воювали в Бахмуті.
Нещодавно Міноборони Британії також повідомляло, що країна-агресорка втратила щонайменше половину своїх повітряно-десантних військ під час загарбницької війни проти Україн. Йдеться про приблизно 15 тисяч осіб.
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