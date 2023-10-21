Рекордное количество. В Одесскую область прилетело более тысячи фламинго — фото
Категория
Наука и медицина
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Рекордное количество. В Одесскую область прилетело более тысячи фламинго — фото

Фламинго
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Источник:  Национальный природный парк "Тузловские лиманы"

В национальный природный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области прилетело 1114 фламинго. Это пока самое большое количество этих птиц на территории парка.

В Украину прилетели тысячи фламинго

В нацпарке "Тузловские лиманы" рассказали, что к ним снова прилетели розовые гости.

Ученый парка сообщил, что в этом году в парк прилетели 1114 особей, которые являются пока самым большим количеством этих пернатых на территории парка.

Почти все взрослые, но есть и несколько птенцов в этом году. Несколько птиц прокольцевали кольцами белого цвета (определить их происхождение не удалось), а одна птица была с синим кольцом, этот гость – итальянец.

В Тузловских лиманах вылупились птенцы фламинго

Ранее в нацпарке сообщили, что впервые в Украине 570 взрослых фламинго решили прожить с весны до осени на Тузловских лиманах и привести малышей.

Ранее, в 2017 году, они впервые в Украине пытались сформировать колонию в Херсонской области на озере Чурюк неподалеку от Крыма, но вывели всего 3 птенцов и судьба их неизвестна.

Во время войны птицы покинули временно оккупированные территории и выбрали Тузловские лиманы.

Начальник научно-исследовательского отдела Национального природоохранного парка "Тузловские лиманы", доктор биологических наук Иван Русев рассказал, что в конце июня 2023 фламинго загнездились на границе крупных Тузловских лиманов Шаганы и Алибей.

"Тузловские" фламинго во время войны вывели 192 птенцов. Кстати, среди взрослых есть птицы с цветными кольцами из Франции, Турции и Испании. Надеемся, что после Победы многие украинцы смогут приехать в нацпарк в гости и посмотреть на чудо природы - розовых фламинго.

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