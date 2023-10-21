Рекордное количество. В Одесскую область прилетело более тысячи фламинго — фото

В национальный природный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области прилетело 1114 фламинго. Это пока самое большое количество этих птиц на территории парка.
В Украину прилетели тысячи фламинго
В нацпарке "Тузловские лиманы" рассказали, что к ним снова прилетели розовые гости.
Ученый парка сообщил, что в этом году в парк прилетели 1114 особей, которые являются пока самым большим количеством этих пернатых на территории парка.
В Тузловских лиманах вылупились птенцы фламинго
Ранее в нацпарке сообщили, что впервые в Украине 570 взрослых фламинго решили прожить с весны до осени на Тузловских лиманах и привести малышей.
Во время войны птицы покинули временно оккупированные территории и выбрали Тузловские лиманы.
Начальник научно-исследовательского отдела Национального природоохранного парка "Тузловские лиманы", доктор биологических наук Иван Русев рассказал, что в конце июня 2023 фламинго загнездились на границе крупных Тузловских лиманов Шаганы и Алибей.
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