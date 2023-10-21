Рекордна кількість. На Одещину прилетіло більше тисячі фламінго — фото

У національний природний парк "Тузлівські лимани" в Одеський області прилетіло 1114 фламінго. Це поки найбільша кількість цих пташок на території парку.

В Україну прилетіли тисячі фламінго

У нацпарку "Тузлівські лимани" розповіли, що до них знову прилетіли рожеві гості.

Науковець парку повідомив, що цього року до парку прилетіло 1114 особин, що є поки найбільшою кількістю цих пернатих на території парку.

Майже всі дорослі, але є і трохи пташенят цього року. Декілька птахів прокільцьовані кільцями білого кольору (визначити їх походження не вдалось), а один птах був із синім кільцем, цей гість - італієць. Поширити

У Тузлівських лиманах вилупилися пташенята фламінго

Раніше в нацпарку повідомили, що вперше в Україні 570 дорослих фламінго вирішили прожити з весни до осені на Тузлівських лиманах і привести малят.

Раніше, у 2017 році, вони вперше в Україні намагалися сформувати колонію у Херсонської області на озері Чурюк неподалік від Криму, але вивели всього 3-х пташенят і доля їх невідома. Поширити

Під час війни птахи покинули тимчасово окуповані території і вибрали Тузлівські лимани.

Начальник науково-дослідного відділу Національного природоохоронного парку "Тузлівські лимани", доктор біологічних наук Іван Русєв розповів, що у кінці червня 2023 року фламінго загніздилися на межі великих Тузлівських лиманів Шагани та Алібей.