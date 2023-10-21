Рекордна кількість. На Одещину прилетіло більше тисячі фламінго — фото

У національний природний парк "Тузлівські лимани" в Одеський області прилетіло 1114 фламінго. Це поки найбільша кількість цих пташок на території парку.
В Україну прилетіли тисячі фламінго
У нацпарку "Тузлівські лимани" розповіли, що до них знову прилетіли рожеві гості.
Науковець парку повідомив, що цього року до парку прилетіло 1114 особин, що є поки найбільшою кількістю цих пернатих на території парку.
У Тузлівських лиманах вилупилися пташенята фламінго
Раніше в нацпарку повідомили, що вперше в Україні 570 дорослих фламінго вирішили прожити з весни до осені на Тузлівських лиманах і привести малят.
Під час війни птахи покинули тимчасово окуповані території і вибрали Тузлівські лимани.
Начальник науково-дослідного відділу Національного природоохоронного парку "Тузлівські лимани", доктор біологічних наук Іван Русєв розповів, що у кінці червня 2023 року фламінго загніздилися на межі великих Тузлівських лиманів Шагани та Алібей.
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