Рекордна кількість. На Одещину прилетіло більше тисячі фламінго — фото
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Рекордна кількість. На Одещину прилетіло більше тисячі фламінго — фото

Фламінго
Джерело:  Національний природний парк "Тузлівські лимани"

У національний природний парк "Тузлівські лимани" в Одеський області прилетіло 1114 фламінго. Це поки найбільша кількість цих пташок на території парку.

В Україну прилетіли тисячі фламінго

У нацпарку "Тузлівські лимани" розповіли, що до них знову прилетіли рожеві гості.

Науковець парку повідомив, що цього року до парку прилетіло 1114 особин, що є поки найбільшою кількістю цих пернатих на території парку.

Майже всі дорослі, але є і трохи пташенят цього року. Декілька птахів прокільцьовані кільцями білого кольору (визначити їх походження не вдалось), а один птах був із синім кільцем, цей гість - італієць.

У Тузлівських лиманах вилупилися пташенята фламінго

Раніше в нацпарку повідомили, що вперше в Україні 570 дорослих фламінго вирішили прожити з весни до осені на Тузлівських лиманах і привести малят.

Раніше, у 2017 році, вони вперше в Україні намагалися сформувати колонію у Херсонської області на озері Чурюк неподалік від Криму, але вивели всього 3-х пташенят і доля їх невідома.

Під час війни птахи покинули тимчасово окуповані території і вибрали Тузлівські лимани.

Начальник науково-дослідного відділу Національного природоохоронного парку "Тузлівські лимани", доктор біологічних наук Іван Русєв розповів, що у кінці червня 2023 року фламінго загніздилися на межі великих Тузлівських лиманів Шагани та Алібей.

"Тузлівські" фламінго під час війни вивели 192 пташенят. Доречі, серед дорослих є птахи з кольоровими кільцями з Франції, Туреччини та Іспанії. Сподіваємось що після Перемоги багато українців зможуть приїхати у нацпарк у гості і подивитися на диво природи - рожеві фламінго.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Українські полярники показали пташеня найнебезпечнішого хижака Антарктики — відео
Українські полярники показали пташеня найнебезпечнішого хижака Антарктики — відео
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Біосферний заповідник "Асканія-Нова" охопила масштабна пожежа
Біосферний заповідник "Асканія-Нова" охопила масштабна пожежа
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Біля станції "Академік Вернадський" народилося перше тюленятко — фото
Біля станції "Академік Вернадський" народилося перше тюленятко — фото

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм